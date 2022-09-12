اشتباكات في جنين واعتقالات بالضفة والقدس

اندلعت اشتباكات مسلحة فجر اليوم الإثنين، بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جنين، فيما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، خلال اقتحامات بالضفة تخللتها مواجهات في بعض المناطق.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة والقدس، حيث اقتحمت القوات بلدات ومخيمات عدة، وداهمت عشرات المنازل وعبثت بمحتوياتها، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

وأوضح نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت 23 فلسطينيا، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد جنود الاحتلال والمستوطنين.

ففي محافظة جنين، اندلعت اشتباكات مسلحة بين شبان مسلحين وقوات الاحتلال التي اقتحمت جنين ومخيمها بأكثر من 20 آلية عسكرية ترافقها جرافة.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها جنين، 5 شبان بينهم 3 أشقاء، وهم: مصطفى أكرم القمبع الكستوني وشقيقيه هاني وسامر، وفريد محمد أمارة، والأسير المحرر مجد زاهي السعدي.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، الشاب المصاب محمد محمود صادق أبو بكر، ومحمد فؤاد أبو بكر، وهما من بلدة يعبد، أثناء مرورهما على حاجز عسكري مفاجئ قرب نابلس.

وأوضح الهلال الأحمر أن الشاب علي حردان أصيب برصاص الاحتلال في قدمه، كما أصيب ثلاثة مواطنين بينهم طفلة بشظايا.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر سليمان أبو غوش، ونور عزات من مخيم قلنديا قضاء القدس، فيما اقتحمت القوات مخيم الأمعري بمدينة رام الله، واعتقلت عمر الحيزي، بينما اعتقلت محمد عليان من مخيم الجلزون.

ومن محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الصحافي ياسين أبو لفح من منطقة عسكر، ورزق حج علي من بلدة جماعين، حيث قامت أيضا بمصادرة مركبة من البلدة.

ومن محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال عبد الرازق بداونة، وأسيد أبو شعيرة من مخيم عايدة، وأحمد طقاطقة من بيت لحم.

واعتقلت قوات الاحتلال 7 شبان في المنطقة الجنوبية بالخليل، فيما اقتحمت تلك القوات الحي الجنوبي في مدينة طولكرم وانتشرت قرب مدرسة العمرية.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل، وفتشت عدة منازل وعبثت بمحتوياتها واعتقلت كلا من: يوسف شريف العجلوني، ومحمد النمس الرجبي، وبهاء غيث، وريان أحمد الرجبي، وأحمد محمد الرجبي.

كما اقتحمت تلك القوات بلدة إذنا واعتقلت إسماعيل طلب النطاح، ومن بلدة بيت عوا، اعتقلت رسلان رزق مسالمة.