الرجوب يدين إغلاق حاجزي الجلمة وسالم: عقوبات جماعية من قبل الاحتلال

أبدى محافظ جنين، أكرم الرجوب، استنكاره مساء اليوم، الثلاثاء، على خلفية سياسة العقوبات الجماعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد المحافظة بهدف كسر إرادة أبنائها والتأثير على إرادتهم عبر التضييق عليهم بلقمة العيش.

وقال الرجوب، إن "جيش الاحتلال أقدم على إغلاق حاجزي الجلمة وسالم صباح اليوم، اللذين يربطان مدينة جنين والمحافظة بمناطق الـ48، ما أسفر عن حدوث فوضى وإرباك في صفوف زوار المدينة من أهلنا من الـ48 واكتظاظ شارع جنين – الناصرة بمركباتهم في طريقهم للعودة على عجل".

كما دان قيام جيش الاحتلال باقتحام قرية الجلمة وترويع طلاب المدارس ومداهمة منازل السكان والمجلس القروي وتهديد موظفيه بمراجعة مخابرات الاحتلال.

وأكد الرجوب، أن "عدوان جيش الاحتلال وتحريض الأوساط الحزبية والإعلامية العبرية المستمر على محافظة جنين منذ قرابة العامين، من خلال الاجتياح والقتل والاعتقال وهدم المنازل وتدمير الحياة الاقتصادية لن ينجح في النيل من عزيمة أبناء وبنات جنين البواسل".

ودعا إلى أخذ تهديدات الاحتلال باستخدام الطيران الحربي ضد أبناء جنين بعين الجدية، ما يستوجب التحرك عربيا ودوليا لوقف عدوان الاحتلال على جنين ورفض توصيفها كخطر مكافئ لآلة الحرب والعدوان الإسرائيلية التي قتلت من أبناء المحافظة 46 شهيدا ومئات الجرحى خلال الأشهر الـ14 الماضية.