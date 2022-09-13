  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الرجوب يدين إغلاق حاجزي الجلمة وسالم: عقوبات جماعية من قبل الاحتلال

تاريخ النشر: 13/09/2022 - 20:50

الرجوب يدين إغلاق حاجزي الجلمة وسالم: عقوبات جماعية من قبل الاحتلال
حاجز الجلمة (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أبدى محافظ جنين، أكرم الرجوب، استنكاره مساء اليوم، الثلاثاء، على خلفية سياسة العقوبات الجماعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد المحافظة بهدف كسر إرادة أبنائها والتأثير على إرادتهم عبر التضييق عليهم بلقمة العيش.

وقال الرجوب، إن "جيش الاحتلال أقدم على إغلاق حاجزي الجلمة وسالم صباح اليوم، اللذين يربطان مدينة جنين والمحافظة بمناطق الـ48، ما أسفر عن حدوث فوضى وإرباك في صفوف زوار المدينة من أهلنا من الـ48 واكتظاظ شارع جنين – الناصرة بمركباتهم في طريقهم للعودة على عجل".

كما دان قيام جيش الاحتلال باقتحام قرية الجلمة وترويع طلاب المدارس ومداهمة منازل السكان والمجلس القروي وتهديد موظفيه بمراجعة مخابرات الاحتلال.

وأكد الرجوب، أن "عدوان جيش الاحتلال وتحريض الأوساط الحزبية والإعلامية العبرية المستمر على محافظة جنين منذ قرابة العامين، من خلال الاجتياح والقتل والاعتقال وهدم المنازل وتدمير الحياة الاقتصادية لن ينجح في النيل من عزيمة أبناء وبنات جنين البواسل".

ودعا إلى أخذ تهديدات الاحتلال باستخدام الطيران الحربي ضد أبناء جنين بعين الجدية، ما يستوجب التحرك عربيا ودوليا لوقف عدوان الاحتلال على جنين ورفض توصيفها كخطر مكافئ لآلة الحرب والعدوان الإسرائيلية التي قتلت من أبناء المحافظة 46 شهيدا ومئات الجرحى خلال الأشهر الـ14 الماضية.

بودكاست عرب 48

#أكرم الرجوب
#جنين
#حاجز الجلمة
#حاجز سالم
#العقوبات الجماعية
#عقوبات الاحتلال

حوارات

حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 
حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 

2022-09-10

حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"
حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"

2022-09-03

حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟
حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟

2022-08-27

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاحتلال يفرج عن الصحافية لمى غوشة بشروط مقيدة
الاحتلال يفرج عن الصحافية لمى غوشة بشروط مقيدة

2022-09-13

حماس: "استخدام الاحتلال طائرات مسيّرة مسلّحة هو تصعيد إجرامي"
حماس: "استخدام الاحتلال طائرات مسيّرة مسلّحة هو تصعيد إجرامي"

2022-09-13

أحكام متفاوتة بالسجن بحق مقدسيين نفذا عملية طعن
أحكام متفاوتة بالسجن بحق مقدسيين نفذا عملية طعن

2022-09-13

الأكثر قراءة

تقديم لائحة اتهام بحقّ الصحافيّة غوشة: تماهٍ مع

تقديم لائحة اتهام بحقّ الصحافيّة غوشة: تماهٍ مع "الإرهاب" وتحريض على العنف

2022-09-12
اجتماع ثلاثي بين مركبات المشتركة.. دون اتفاق

اجتماع ثلاثي بين مركبات المشتركة.. دون اتفاق

2022-09-12
سخنين: رفض لاستقبال البطريرك ثيوفيلوس في تدشين كنيسة العذراء

سخنين: رفض لاستقبال البطريرك ثيوفيلوس في تدشين كنيسة العذراء

2022-09-12
اشتباكات في جنين واعتقالات بالضفة والقدس

اشتباكات في جنين واعتقالات بالضفة والقدس

2022-09-12

"منظمات الهيكل" تطالب السماح بالنفخ بالبوق بالأقصى

2022-09-12