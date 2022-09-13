حماس: "استخدام الاحتلال طائرات مسيّرة مسلّحة هو تصعيد إجرامي"

ذكرت حركة "حماس" في بيان، اليوم الثلاثاء، أن "استخدام جيش الاحتلال الصهيوني طائرات مسيّرة مسلحة في الضفة الغربية المحتلة هو تصعيد إجرامي خطير، يكشف حالة الرعب والفشل التي يعيشها قادته بفعل العمليات البطولية التي ينفذها شبابنا المقاومون، والتصدي المستمر لاقتحاماته في كل مدن وقرى ومخيمات الضفة المحتلة".

وأشارت إلى أنها محاولة يائسة لن تفلح في إخماد جذوة الاشتباك المتصاعد ضد جنوده المحتلين وقطعان مستوطنيه.

وأكدت أن "كل أدوات القتل ووسائل الإرهاب التي يستخدمها الاحتلال ضد أبناء شعبنا، لن تجلب له أمنا مزعوما، ولن تحقق له أهدافه الخبيثة في مواصلة حربه المسعورة على أرضنا ومقدساتنا وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك".

ودعت جماهير شعبنا البطل إلى مواصلة صمودهم وتصديهم للاحتلال بكل الوسائل حتى دحره عن أرضنا وانتزاع حقوقنا المشروعة؛ وفقا لما جاء في البيان.

ومما يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شرع باستخدام طائرات مسيرة هجومية فوق مناطق مختلفة بمحافظتي نابلس وجنين بالضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية.

ووفقا للقناة الإسرائيلية، فإن الجيش بدأ بتشغيل وتسيير طائرات مسيرة هجومية مسلحة بصواريخ ومتفرجات فوق مناطق نابلس وجنين.

"لن نسمح للاحتلال بسرقة ونهب ثروات شعبنا"

وفي سياق متصل، أكدت "حماس" أن "شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة لن تسمح للاحتلال الصهيوني بسرقة ونهب ثروات شعبنا"، مشددة على أن "الحصار المفروض على قطاع غزة يجب أن يتوقف".

وقال المتحدث باسم "حماس"، حازم قاسم، إن "الفعالية الشعبية والمجتمعية في ميناء غزة، تهدف إلى إيصال رسالة للعالم أنه من حق شعبنا العيش بحرية وكرامة، وأن يكون له منفذ بحري للتواصل مع العالم"، مؤكدا أن "شعبنا ومقاومته سيبذلون كل الجهود الممكنة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة".

وأضاف أن "من حق شعبنا العيش بحرية وكرامة والاستفادة من ثرواته الطبيعية"، مشددا على أن "لا تنازل عن حقوق شعبنا وثوابته وثرواته الطبيعية".

وأكد قاسم، أن "الاحتلال لن يستطيع ابتزاز شعبنا ومقاومتنا من جراء هذا الحصار"، مضيفا أن "شعبنا يزداد تمسكا بثوابته والمقاومة تزداد قوة وحضورا".

وتابع "لا يمكن لهذا الحصار أن يستمر أكثر من ذلك"، مشددا على أن "هناك حقا أصيلا لشعبنا في أن يكون له منفذ للعالم، وسننتزع هذا الحق بكل الأدوات المشروعة".

ودعا السلطة الفلسطينية إلى القيام بواجباتها ومسؤولياتها في وقف نهب الاحتلال الصهيوني لمقدرات شعبنا من الثروات الطبيعية؛ وفقا لما ورد في البيان.