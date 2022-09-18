مواجهات واعتقالات في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات في مناطق مختلفة في الضفة الغربية تخللتها مواجهات في بعض المناطق، فيما بلغ عن إطلاق نار على نقطة عسكرية إسرائيلية على جبل جرزيم بنابلس.

وأفاد نادي الأسير باعتقال عددا من الفلسطينيين جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة بفعاليات مقاومة شعبية ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال مناطق مختلفة بالضفة تخللها مداهمة عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها، وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال القيادي في الجهاد الإسلامي جمعة التايه بعد اقتحام منزله في بلدة البيرة.

كما اعتقلت الأسير المحرر عبد الرحمن حسين الجليس بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته، وذلك خلال اقتحام تلك القوات لمخيم الجلزون.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة السيلة الحارية قضاء جنين، محمد صايل السعدي، ووسيم سعد السعدي.

وفي محافظة بيت لحم، سلمت قوات الاحتلال عددا من الشبان بلاغات لمراجعة المخابرات أثناء اقتحامها بلدة تقوع.

كما بلغ عن إصابة شاب برصاص الاحتلال في بلدة حوسان خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

وأفاد مواطنون، بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، ما أدى إلى إصابة أحد الشبان بعيار ناري في الفخذ، نقل على إثرها إلى احدى المستشفيات، لتلقي العلاج.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة جماعين قضاء نابلس، وبلدتي صيدا وعلار قضاء طولكرم. في وقت بلغ عن إطلاق نار على نقطة عسكرية إسرائيلية على جبل جرزيم.

واعتقلت قوات الاحتلال منتصر تيسير جراب من بلدة عتيل قضاء طولكرم، على حاجز عين سينيا قرب رام الله.