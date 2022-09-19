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إضراب بمدارس القدس رفضا لمناهج الاحتلال

تاريخ النشر: 19/09/2022 - 07:23

إضراب بمدارس القدس رفضا لمناهج الاحتلال
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

عم الإضراب الشامل كافة مدارس القدس المحتلة صباح اليوم الإثنين، رفضًا لأي شكل من أشكال فرض مناهج الاحتلال الإسرائيلي أو المنهاج المحرف، ويأتي الإضراب استجابة لدعوة القوى الوطنية والإسلامية ولجان أولياء أمور في القدس.

وحملت القوى في بيان مشترك مع لجان أولياء أمور القدس، إدارة أي مدرسة المسؤولية الوطنية والأخلاقية والدينية بالخروج عن إجماع الأهالي وخرق الموقف الوطني الرافض لتدريس المناهج الإسرائيلية.

وجددت القوى ولجان أولياء الأمور تمسك المقدسيين بموقفهم الثابت بالرفض المطلق والتام لمحاولات فرض منهاج مزيف أو مستحدث على أبناء القدس في جميع المدارس على اختلاف مرجعياتها الأكاديمية، وعدم القبول بغير المنهاج الفلسطيني.

وعبرت عن رفض كل أشكال الابتزاز المالي الذي تمارسه وزارة المعارف الإسرائيلية وبلدية الاحتلال في المدينة على إدارات المدارس، وسياسة التهديد العلني والمبطن تجاهها.

وأكدت في البيان المشترك حق الشعب الفلسطيني باختيار المنهاج الذي يتم تدريسه لأبنائه، مطالبة المؤسسات الدولية ذات الصلة بالوقوف عند مسؤولياتها وكبح جماح تغول الاحتلال وأذرعه التنفيذية وحماية المؤسسات التعليمية الفلسطينية.

وطالبت الحكومة الفلسطينية بتوفير البدائل الحقيقية، وتأمين الاحتياجات الفعلية والموارد اللازمة لحماية المنهاج الفلسطيني بعيدًا عن الشعارات والعبارات الفضفاضة.

وأكدت القوى الوطنية أن الإرث الوطني والتاريخي لن تمحوه كل محاولات التزييف والتزوير، ولن تنال منه كل أساليب ومسلكيات السطو على العقول وكي الذاكرة الوطنية لأجيال متعاقبة عانت وما زالت تعاني ويلات سياسات القمع والتهجير القسري والتمييز العنصري التي تمارسها حكومة الاحتلال وبلديتها في عاصمتنا المحتلة.

بودكاست عرب 48

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