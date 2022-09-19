  2. فلسطينيات
  3. أخبار

حماس وفتح في الجزائر لبحث سبل إنهاء الانقسام

تاريخ النشر: 19/09/2022 - 20:47

حماس وفتح في الجزائر لبحث سبل إنهاء الانقسام
هنية وعباس في الجزائر (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

توجه وفد من حركة "فتح" اليوم، الإثنين، إلى الجزائر من أجل بحث سبل إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الفلسطينية.

وجاء في بيان لحركة "فتح"، أن "وفدا برئاسة نائب رئيس الحركة توجه إلى الجزائر بدعوة من القيادة الجزائرية في إطار التنسيق المشترك حول التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية وتعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية"؛ حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

كما يضم الوفد كل من عضوي اللجنة المركزية للحركة، عزام الأحمد وروحي فتوح.

وأفادت، بأن "الوفد سيلتقي مع القيادة الجزائرية لبحث الجهود المبذولة منذ بداية العام الجاري 2022، بعد اتفاق الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون على التحضير للقاء بمشاركة الفصائل الفلسطينية، قبيل القمة العربية المقررة في الجزائر يومي 1 و2 تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

وقال نائب أمين سر اللجنة المركزية لـ"فتح"، صبري صيدم، لوكالة "الأناضول" إن حركته "تتعاطى بإيجابية مع الدور الجزائري بشأن المصالحة الفلسطينية".

وتابع "الجزائر تواصل العمل في ملف المصالحة، وتلتقي الفصائل بشكل فردي، ونحن نبارك هذه الجهود والخطوات العملية".

وأردف "ونقول لا داعي لأي خطوات مررنا بها سابقا، والمطلوب الانسجام مع موقف منظمة التحرير الفلسطينية والشرعية الدولية لكي نواجه كافة التحديات معا".

ووصل وفد من قيادة حركة "حماس" إلى الجزائر، مساء الأحد، لـ"استئناف الحوار حول ترتيب البيت الفلسطيني وتعزيز العلاقة بين الجانبين واستعراض تطورات القضية الفلسطينية"، بحسب الموقع الإلكتروني للحركة الفلسطينية.

ويرأس وفد قيادة "حماس" رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في الحركة، خليل الحية، إلى جانب عضوي المكتب السياسي ماهر صلاح وحسام بدران، وممثل الحركة في الجزائر محمد عثمان.

وفي 6 كانون الأول/ديسمبر 2021، أعلن تبون اعتزام الجزائر استضافة مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية، ولاحقا استقبلت وفودا تمثّل الفصائل، من دون الإعلان عن موعد للمؤتمر.

وتعاني الساحة الفلسطينية، منذ صيف 2007، من انقسام سياسي وجغرافي، حيث تسيطر "حماس" على قطاع غزة، في حين تُدار الضفة الغربية من طرف الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة "فتح" بزعامة الرئيس محمود عباس.

بودكاست عرب 48

#فتح
#حماس
#الانقسام الفلسطيني
#الجزائر
#الوحدة الفلسطينية
#عبد المجيد تبون
#إسماعيل هنية
#محمود عباس

حوارات

حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست
حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست

2022-09-17

حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 
حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 

2022-09-10

حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"
حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"

2022-09-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابات في مواجهات مع الاحتلال ببيت أمر والجلمة
إصابات في مواجهات مع الاحتلال ببيت أمر والجلمة

2022-09-19

جلسة جديدة للنظر بطلب الإفراج المبكّر عن الأسير ناصر أبو حميد
جلسة جديدة للنظر بطلب الإفراج المبكّر عن الأسير ناصر أبو حميد

2022-09-19

مصرع سائق مضخة باطون إثر انقلابها شرق طولكرم
مصرع سائق مضخة باطون إثر انقلابها شرق طولكرم

2022-09-19

الأكثر قراءة

واشنطن لم تمنح إسرائيل بعد ضوءا أخضر لبيع ألمانيا منظومة

واشنطن لم تمنح إسرائيل بعد ضوءا أخضر لبيع ألمانيا منظومة "حيتس 3"

2022-09-18
استعداد للتصعيد خلال فترة الأعياد اليهودية... مراقبة استخباراتيّة بحقّ العشرات من فلسطينيي 48

استعداد للتصعيد خلال فترة الأعياد اليهودية... مراقبة استخباراتيّة بحقّ العشرات من فلسطينيي 48

2022-09-18
في محاولة لتهدئة التصعيد في الضفة: سعي إسرائيليّ لعقد لقاء بين لبيد والملك عبد الله 

في محاولة لتهدئة التصعيد في الضفة: سعي إسرائيليّ لعقد لقاء بين لبيد والملك عبد الله 

2022-09-18
الاحتلال تستر على تعرض قواته لعملية إطلاق نار قرب حاجز الجلمة

الاحتلال تستر على تعرض قواته لعملية إطلاق نار قرب حاجز الجلمة

2022-09-18
أم الفحم: ردود غاضبة عقب دخول أولمرت إلى المدينة

أم الفحم: ردود غاضبة عقب دخول أولمرت إلى المدينة

2022-09-18