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اقتحامات واعتقالات بالضفة والقدس

تاريخ النشر: 21/09/2022 - 06:31

اقتحامات واعتقالات بالضفة والقدس
مداهمات واقتحامات بالضفة (جيش الاحتلال)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، حيث تم اعتقال عددا من الفلسطينيين جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت 13 فلسطينيا من الضفة، بزعم المشاركة في أعمال مقاومة شعبية، كما تم مداهمة واقتحام عشرات المنازل، والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية واحتجازهم لساعات.

وتركزت الاقتحامات والاعتقالات في محافظات الخليل، وطولكرم، ورام الله والقدس، حيث طالت الاعتقالات العديد من الأسرى المحررين.

فمن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر هشام أبو هواش، والمحرر أيمن اطبيش، والمحرر عادل الحريبات، والمحرر عارف الحريبات، ومحمود التلاحمة، وجمعيهم من بلدة دورا.

وفي محافظة طولكرم اعتقلت أوس الحصري، وشقيقه حازم من مدينة طولكرم.

بينما من محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال أحمد نصر، ومحمد أبو عادي، وكلاهما من كفر نعمة. كما اعتقلت محمد الصيفي من مخيم الدهيشة قضاء بيت لحم.

ومن القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال منذر حمادة زوج الأسيرة فدوى حمادة، وكفاح ياسر أبو الهوى، وأيمن أبو الهوى.

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#الضفة الغربية
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#اقتحامات
#اعتقالات
#الاحتلال
#مقاومة شعبية

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