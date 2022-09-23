إصابات في مواجهات مع الاحتلال في الضفة

أصيب عشرات الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت شمالي الضفة الغربية.

ووفق مصادر محلية وطبّية، فقد أُصيب نحو 40 فلسطينيا بينهم شخص بالرصاص الحي، و10 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال مواجهات شهدتها بلدة كفر قدّوم شرقي قلقيلية وبيت دجن شرقي نابلس.

وقال منسق لجان المقاومة الشعبية في بدة كفر قدّوم، مراد اشتيوي، إن "الجيش الإسرائيلي فرّق مسيرة أسبوعية منددة بالاستيطان في البلدة، مستخدما الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع".

وبيّن اشتيوي، في بيان، أن قاصرا أُصيب بالرصاص الحي في الفخذ، فيما أُصيب 10 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط. واندلعت مواجهات مماثلة في بلدتي بيتا وبيت دَجَن في محافظة نابلس.

وقال مسعفون ميدانيون إنهم عالجوا عشرات المصابين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات بلدتي بيتا، وبيت دَجَن.

وأفادت جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطيني، بأن طواقهما قدمت العلاق لـ37 فلسطينيا، من بينهم شخص بالرصاص الحي و10 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و22 أصيبوا بقنابل الغاز، و3 إصابات اختناقا بالغاز.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية فعاليات أسبوعية رافضة للاستيطان على خطوط التماس مع الجيش الإسرائيلي، الذي يقوم بتفريقها وملاحقة المتظاهرين داخل قراهم وبلداتهم.

هذا وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، حاجز حوارة العسكري، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز بشكل مفاجئ، ومنعت مركبات المواطنين من المرور عبره في كلا الاتجاهين، مضيفة أن المستوطنين يعتزمون تنظيم مسيرة في بلدة حوارة.