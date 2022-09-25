"حماس" تدعو للاحتشاد في الأقصى لمواجهة "أخطر عدوان منذ احتلاله"

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأحد، الفلسطينيين إلى الاحتشاد في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، لمواجهة "أخطر وأوسع عدوان منذ احتلاله".

وقال المتحدث باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، في بيان، إن "المقاومة الفلسطينية لن تتخلى عن مسؤولياتها إزاء ما يحدث في المسجد الأقصى".

وحمّل إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن كل ما يحدث في الأقصى".

وأوضح أن "الأقصى يتعرّض لأخطر وأوسع عدوان منذ احتلاله، واقتحامات المستوطنين تشكّل مرحلة جديدة من تهويد المسجد".

ودعا القانوع الفلسطينيين إلى "شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى والتواجد فيه لحمايته من الاقتحامات".

وفي وقت سابق اليوم، اقتحم مستوطنون ساحات المسجد الأقصى في حراسة مشددة من شرطة الاحتلال، بالتزامن مع بدء أعيادهم.

وحذر المتحدث باسم "حماس" كذلك فوزي برهوم، في كلمة مصوّرة، من أن "ما يقوم به الاحتلال في الأقصى سيدفع باتجاه احتدام الصراع معه".

وتابع: "ندعو الشعب للنفير العام والاحتشاد والرباط بالأقصى والتصدّي لانتهاكات المستوطنين".

وخلال الأيام الماضية، دعت جماعات يمينية إسرائيلية إلى تكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى، وهو ما ردّ عليه نشطاء فلسطينيون بالدعوة إلى "شد الرحال إلى المسجد"، والاعتصام به.

ومنذ 2003، تتيح شرطة الاحتلال لمستوطنين، اقتحام الأقصى عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد، دون موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية التي تطالب بوقف الاقتحامات.

والسبت، ذكرت القناة الإسرائيلية 12 أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، أصدر تحذيرا لزعيم ’حماس’ في قطاع غزة يحيى السنوار، مطالبا إياه بـ"دارسة خطواته بعناية".

وقال برهوم، في بيان الأحد، إن التهديدات الإسرائيلية ليحيى السنوار "لا تخيف الشعب الفلسطيني أو قيادة المقاومة".

وتابع: "هذه التهديدات ليست جديدة وتعكس المأزق السياسي والأمني والعسكري الذي يعاني منه قادة الاحتلال بفعل المعادلات التي فرضتها المقاومة بغزة".

وأضاف: "هذا المأزق يأتي أيضا في ظل المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية والقدس".