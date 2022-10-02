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إخطارات بهدم 8 منازل في مسافر يطا

تاريخ النشر: 02/10/2022 - 17:02

إخطارات بهدم 8 منازل في مسافر يطا
تصاعد وتيرة الهدم بالضفة والقدس (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إخطارات لهدم ثمانية منازل في قريتي الديرات وارفاعية بمسافر يطا، قضاء الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وقال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد العمور، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الديرات وأخطرت بهدم 4 منازل، 3 منها مأهولة تعود لكل من: فايز محمد جبرين العدرة، وبشير سامي العدرة، وسامي رسمي العدرة، ورابع قيد الانشاء يعود للمواطن حمزة محمد جبرين العدرة.

وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية ارفاعية وسلمت إخطارات بهدم 4 منازل مأهولة وقامت بتصوريها.

وقال العمور، إن هناك استهدافا واضحا ومتواصلا لكافة التجمعات والقرى في مسافر يطا، وذلك للسيطرة على المزيد من الأراضي لصالح الاستيطان.

وتحظر سلطات الاحتلال في الضفة الغربية البناء أو استصلاح الأراضي للفلسطينيين بدون الحصول على تراخيص، التي يُعد من شبه المستحيل الحصول عليها.

يُذكر أن سلطات الاحتلال أصدرت في عام 1999 أوامر إخلاء نحو 700 فلسطيني من سكان مسافر يطا"، بحجة "السكن في منطقة إطلاق نار بصورة غير قانونية"، حسب زعمها.

ومنذ ذلك الحين، تتعرض التجمعات السكانية في مسافر يطا لعدة موجات من عمليات وأوامر الهدم، بما فيها القرى الواقعة خارج منطقة إطلاق النار.

وتشير بيانات حركة "السلام الآن"، إلى وجود نحو مليون مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية ومئات المزارع الاستيطانية بالضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس المحتلة.

ويعد القانون الدولي الضفة الغربية وشرقي القدس أراضيَ محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات فيها غير قانونية.

بودكاست عرب 48

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