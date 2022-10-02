اقتحامات للأقصى واعتقالات بالضفة والقدس

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وذلك بحراسة مشددة لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي شنت مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من الفلسطينيين.

وأفادت دائرة الأوقاف بأن مجموعات من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى منذ الصباح، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته.

وأوضحت أنهم تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في الأقصى، وخاصة في منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، قبل أن يغادروا ساحات الحرم من جهة باب السلسلة.

إلى ذلك، تواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل للأقصى، وتحتجز هويات البعض عند بواباته الخارجية.

وتخطط "منظمات الهيكل" المزعوم، خلال "يوم الغفران" و"عيد العرش" في تشرين أول/أكتوبر الجاري، لاقتحامات جماعية للأقصى يتخللها نفخ البوق، واقتحام المسجد بثياب كهنوتية بيضاء، ومحاكاة لطقوس القربان النباتية، وزيادة أعداد المقتحمين للمسجد.

وتواصلت الدعوات المقدسية والفلسطينية إلى ضرورة الحشد بالقدس والرباط الدائم بالأقصى، لإحباط مخططات الاحتلال ومستوطنيه.

وعلى صعيد المواجهات والاعتقالات بالضفة والقدس، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، 6 شبان من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس.

وبحسب نادي الأسير، فإن قوات الاحتلال اقتحمت شارع الصف وسط مدينة بيت لحم واعتقلت الشابين حمادة عيسى حجازي، ومحمد حسين حجازي.

واعتقلت قوات الاحتلال مصطفى عنايا من عزون قضاء قلقيلية، فيما اعتقلت الشاب نهاد أبو مرجانة من بيتا قضاء نابلس.

وفي القدس، اعتقل الشاب محمد السعو من حي الشيخ جراح، والفتى منصور إبراهيم العباسي.

واندلعت مواجهات ليلية بين قوات الاحتلال والشبان في حي عين اللوزة ببلدة سلوان بالقدس، ثم امتدت لعدة أحياء.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب فارس الرجبي بعد اقتحام منزله والاعتداء عليه في حي عين اللوزة ببلدة سلوان.

كما اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان في بلدة العيزرية، عقب تشييع جثمان الشهيد فايز دمدوم.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة القدس في بيان لها، مساء السبت، الحداد العام لمدة 3 أيام، والإضراب الشامل لكافة مناحي الحياة جنوبي شرقي القدس المحتلة، اليوم الأحد، ويشمل المؤسسات التعليمية والمدارس.

ونعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة القدس الشريف بالبيان الشهيد فايز خالد دمدوم الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال في بلدة العيزرية.