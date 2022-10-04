إرهاب المستوطنين يتصاعد: مواجهات واعتقالات بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات في بالضفة الغربية المحتلة تخللتها مواجهات في بعض المناطق، فيما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين جرى تحويلهم للتحقيق بزعم المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

واعتقلت قوات الاحتلال معاذ اشتية من قرية تل، وحمزة القطب من شارع عصيرة الشمالية بنابلس، وكذلك إسلام بشكار من حي المساكن الشعبية بنابلس، وحمودة دحبور من بورين، وسيف حمدان من برقة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال محمد شادي شجاعية من دير جرير قضاء رام الله، وحمزة هديب من مخيم عين السلطان بأريحا، وأحمد محمد أبو نجمة، ورفعت علاء أبو نجمة من الخليل.

وفجر اليوم الثلاثاء، بلغ عن عملية إطلاق نار نحو قوة عسكرية للاحتلال شرق نابلس دون وقوع إصابات.

ولليوم الثاني على التوالي، تواصل قوات الاحتلال فرض حصارها على مدنية نابلس، حيث أغلقت الطرقات المؤدية إلى المدينة.

وواصلت عصابات المستوطنين العربدة وتنفيذ اعتداءات إرهابية على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة، فيما تصاعدت اعتداءات المستوطنين في منطقة نابلس.

وجددت عصابات المستوطنين صباح اليوم الثلاثاء، الانتشار على الطرقات والمحاور الرئيسية المؤدية إلى مدينيه نابلس، حيث قام مجموعة من مستوطني "يستهار" بقطع الطرق والاعتداء على مركبات الفلسطينيين.

وأصيب مجموعة من الفلسطينيين بالاختناق والرضوض، في ساعات متأخرة من الليل، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، عقب اشتباك مسلح في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وأطلق مسلحون فلسطينيون النار تجاه قوات الاحتلال على طريق حوارة، قرب مدخل بلدة بيتا.

وأرسلت قوات الاحتلال تعزيزات عسكرية إلى حوارة، بعد اشتباك مسلح على دوار بلدة بيتا، رافقه إغلاق للحاجز، وتركيب بوابة جديدة على البلدة.

وأفادت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني بأنها تعاملها مع 20 إصابة بالاختناق و4 حالات رضوض، من بينهم فتاة، وإصابتين نقلتا إلى المستشفى، إثر اعتداء المستوطنين والجيش في حوارة، ومفترق صرة.

في محافظة جنين، أقر جيش الاحتلال باستهداف مقاومين فلسطينيين لقواته بعبوة متفجرة، على حاجز الجلمة العسكري في جنين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن فلسطينيين على متن دراجة نارية، ألقيا في ساعات متأخرة من الليل، عبوة متفجرة على حاجز الجلمة وانسحبا من المكان.

وأطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال، على طريق حوارة قرب مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، نفذ فلسطينيون 60 عملا مقاوما بالضفة والقدس، أبرزها 10 عمليات إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال ومستوطنيه، أصيب خلالها 3 منهم.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 833 عملا مقاوما، أدى لمقتل إسرائيلي واحد وإصابة 49 آخرين، بعضهم بجراح خطرة، خلال أيلول/سبتمبر الماضي.

وتصاعدت عمليات الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال، إذ بلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال 75 عملية، 30 منها في جنين و28 في نابلس.