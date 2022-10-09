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اقتحامات واعتقالات في الضفة

تاريخ النشر: 09/10/2022 - 09:37

اقتحامات واعتقالات في الضفة
اقتحامات لمنازل الفلسطينيين في جنين (جيش الاحتلال)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واقتحامات بمناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللها اعتقال عددا من الفلسطينيين.

وتشهد الضفة الغربية توترا منذ مطلع العام الحالي إثر تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، من خلال علمية "كاسر الأمواج".

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت 4 شبان خلال اقتحامات ليلية لمناطق مختلفة بالضفة، حيث تركزت الاقتحامات بمحافظات جنين والخليل وبيت لحم، تم خلال اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

وقال جيش الاحتلال في بيان مقتضب أن قواته اعتقلت 4 فلسطينيين من الضفة، كما ضبطت أسلحة ووسائل قتالية في منطقة الخليل زعمت أنها استخدمت في عمليات إطلاق نار.

وفي مخيم الجلزون اعتقلت القوات شابا يشتبه في ضلوعه بأعمال مقاومة مسلحة، كما عثرت وصادرت القوات ذخيرة وأسلحة خلال اقتحام المخيم، فيما تعرضت القوات للرشق بالحجارة وإلقاء الزجاجات الحارقة من قبل بعض الشبان.

كما طالت المداهمات والاقتحامات وكذلك الاعتقالات بلدتي رنتيس ونحالين.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين من جنين وبيت لحم، في وقت أغلقت فيه بعض الطرقات المؤدية إلى مدينة نابلس.

ووفقا لنادي الأسير،فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب جهاد طاهر فشافشة من جنين، أثناء مروره على حاجز "بيت إيل" العسكري، قرب رام الله.

وفي بيت لحم، اعتقل جنود الاحتلال الشاب باسل خليل محمد سجدية، خلال مروره عبر حاجز "الكونتينر" العسكري، وهو من مخيم الدهيشة.

وأغلقت قوات الاحتلال في ساعات مبكرة من صباح اليوم، الحاجز العسكري عند حوارة، وبعض الطرق والنقاط بمحيط نابلس.

وأغلق الاحتلال حاجز حوارة بالكامل ومنع الفلسطينيين من المرور عبره، وسط انتشار للمستوطنين في المنطقة والذين أدوا صلوات تلمودية.

كما أغلقت قوات الاحتلال دوار بيتا، ودوار عينابوس، ودوار مستوطنة "يتسهار"، ومنعت الفلسطينيين من التحرك عبر تلك النقاط.

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#الضفة الغربية
#اقتحامات
#اعتقالات
#قوات الاحتلال
#المقاومة المسلحة

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