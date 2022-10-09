  2. فلسطينيات
  3. أخبار

بحماية جيش الاحتلال: مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين في أنحاء الضفة

تاريخ النشر: 09/10/2022 - 15:33

بحماية جيش الاحتلال: مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين في أنحاء الضفة
قوات الاحتلال تقمع احتجاجا فلسطينيا ضد الاستيطان قرب نابلس، أول من أمس (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

اعتدى مستوطنون، اليوم الأحد، على مواطنين فلسطينيين في مناطق متفرقة في أنحاء الضفة الغربية، واقتحم العشرات منهم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته برفقة حاخامات قدموا لهم شروحات عن الهيكل المزعوم، وفق ما أفادت وكالة "وفا".

وتأتي اقتحامات المستوطنين في ظل دعوات أطلقتها منظمات الهيكل المزعوم لاقتحام واسع للأقصى خلال "عيد العُرش" اليهودي، الذي يبدأ مساء اليوم ويستمر لأسبوع.

وأطلقت هيئات ومؤسسات مقدسية دعوات لشد الرحال والربــاط في المسجد الأقصى، في الفترة ما بين العاشر والسابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وأفادت مصادر في الأغوار الشمالية محلية بأن مستوطنين احتشدوا عند مفرق عين الحلوة، واعتدوا على مركبات الفلسطينيين المارة من الشارع، ووضعوا الحجارة وسط الشارع. ويربط هذا الشارع السريع مناطق مختلفة من الأغوار الفلسطينية ببعضها البعض، ويعتمد عليه المواطنون في تحركاتهم اليومية.

وتشهد هذه المنطقة منذ أيام اعتداءات متكررة للمستوطنين، بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في عدة مناطق من الأغوار الشمالية.

اقتحامات مستوطنين للمسجد الأقصى (أرشيف - Getty Images)

وهاجم مستوطنون مركبات المواطنين بالقرب من مدخل البيرة الشمالي. وذكرت مصادر محلية، أن مستوطني "بيت إيل" بحماية من جيش الاحتلال ألقوا الحجارة تجاه مركبات المواطنين ما تسبب بتكسير زجاج عدد منها.

كذل نفذ مستوطنون أعمال عربدة وسط بلدة حوارة جنوب نابلس. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، إن عشرات المستوطنين تجمهروا وسط بلدة حوارة، وقاموا بأعمال عربدة في المنطقة، وحاولوا مهاجمة المركبات الفلسطينية، وذلك بحماية جنود الاحتلال المنتشرين بكثافة في البلدة. وحذر دغلس من تصاعد هجمات المستوطنين واستهدافهم المواطنين وممتلكاتهم، خاصة مع بدء موسم قطف الزيتون.

وفي السياق ذاته، أغلقت قوات الاحتلال دوار بلدة دير شرف غرب نابلس، باتجاه الطريق المؤدي إلى طولكرم.

ومنعت قوات الاحتلال المزارعين من قطف ثمار الزيتون في أراضي حارس غرب سلفيت. وقال رئيس مجلس قروي حارس، عمر سمارة، إن قوات الاحتلال منعت المزارعين من الدخول إلى أراضيهم في منطقة "الوجه الشامي" القريبة من مستوطنة "رفافا" المقامة على أراضي المواطنين، وقاموا بإخلائهم من المكان بالقوة.

وأتلف مستوطنون، الليلة الماضية، محاصيل زراعية في قرية بردلة في الأغوار الشمالية. وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس، معتز بشارات، إن عددا من المستوطنين اقتلعوا وأتلفوا كميات كبيرة من محصول الخيار، على مساحة دونمين، مزروعين في بيوت بلاستيكية.

بودكاست عرب 48

#الضفة الغربية
#المسجد الأقصى
#مستوطنون
#قوات الاحتلال
#فلسطينيون
#اعتداءات

حوارات

حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع
حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع

2022-10-01

حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني
حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني

2022-09-24

حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست
حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست

2022-09-17

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

20 أسيرا ينضمون لإضراب الأسرى الـ30 عن الطعام
20 أسيرا ينضمون لإضراب الأسرى الـ30 عن الطعام

2022-10-09

تردي صحة المطارد مصعب اشتية المعتقل بسجون السلطة
تردي صحة المطارد مصعب اشتية المعتقل بسجون السلطة

2022-10-09

قتيل و3 إصابات خطيرة بحادث طرق قرب بيت لحم
قتيل و3 إصابات خطيرة بحادث طرق قرب بيت لحم

2022-10-09

الأكثر قراءة

الضفة الغربية: 4 شهداء خلال الـ24 ساعة الأخيرة

الضفة الغربية: 4 شهداء خلال الـ24 ساعة الأخيرة

2022-10-08
إسرائيل تهدد لبنان من أي قصف لحزب الله: تشغيل حقل

إسرائيل تهدد لبنان من أي قصف لحزب الله: تشغيل حقل "كاريش" تجريبيا الأحد

2022-10-08
جديدة المكر: تكليف لجنتي الإصلاح المحلية والقطرية لأخذ توكيل العائلين والشروع بالصلح

جديدة المكر: تكليف لجنتي الإصلاح المحلية والقطرية لأخذ توكيل العائلين والشروع بالصلح

2022-10-08
ترويض لبنان مقابل فتات

ترويض لبنان مقابل فتات

2022-10-08
32 عاما على مجزرة المسجد الأقصى

32 عاما على مجزرة المسجد الأقصى

2022-10-08