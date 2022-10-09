بحماية جيش الاحتلال: مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين في أنحاء الضفة

اعتدى مستوطنون، اليوم الأحد، على مواطنين فلسطينيين في مناطق متفرقة في أنحاء الضفة الغربية، واقتحم العشرات منهم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته برفقة حاخامات قدموا لهم شروحات عن الهيكل المزعوم، وفق ما أفادت وكالة "وفا".

وتأتي اقتحامات المستوطنين في ظل دعوات أطلقتها منظمات الهيكل المزعوم لاقتحام واسع للأقصى خلال "عيد العُرش" اليهودي، الذي يبدأ مساء اليوم ويستمر لأسبوع.

وأطلقت هيئات ومؤسسات مقدسية دعوات لشد الرحال والربــاط في المسجد الأقصى، في الفترة ما بين العاشر والسابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وأفادت مصادر في الأغوار الشمالية محلية بأن مستوطنين احتشدوا عند مفرق عين الحلوة، واعتدوا على مركبات الفلسطينيين المارة من الشارع، ووضعوا الحجارة وسط الشارع. ويربط هذا الشارع السريع مناطق مختلفة من الأغوار الفلسطينية ببعضها البعض، ويعتمد عليه المواطنون في تحركاتهم اليومية.

وتشهد هذه المنطقة منذ أيام اعتداءات متكررة للمستوطنين، بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في عدة مناطق من الأغوار الشمالية.

اقتحامات مستوطنين للمسجد الأقصى (أرشيف - Getty Images)

وهاجم مستوطنون مركبات المواطنين بالقرب من مدخل البيرة الشمالي. وذكرت مصادر محلية، أن مستوطني "بيت إيل" بحماية من جيش الاحتلال ألقوا الحجارة تجاه مركبات المواطنين ما تسبب بتكسير زجاج عدد منها.

كذل نفذ مستوطنون أعمال عربدة وسط بلدة حوارة جنوب نابلس. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، إن عشرات المستوطنين تجمهروا وسط بلدة حوارة، وقاموا بأعمال عربدة في المنطقة، وحاولوا مهاجمة المركبات الفلسطينية، وذلك بحماية جنود الاحتلال المنتشرين بكثافة في البلدة. وحذر دغلس من تصاعد هجمات المستوطنين واستهدافهم المواطنين وممتلكاتهم، خاصة مع بدء موسم قطف الزيتون.

وفي السياق ذاته، أغلقت قوات الاحتلال دوار بلدة دير شرف غرب نابلس، باتجاه الطريق المؤدي إلى طولكرم.

ومنعت قوات الاحتلال المزارعين من قطف ثمار الزيتون في أراضي حارس غرب سلفيت. وقال رئيس مجلس قروي حارس، عمر سمارة، إن قوات الاحتلال منعت المزارعين من الدخول إلى أراضيهم في منطقة "الوجه الشامي" القريبة من مستوطنة "رفافا" المقامة على أراضي المواطنين، وقاموا بإخلائهم من المكان بالقوة.

وأتلف مستوطنون، الليلة الماضية، محاصيل زراعية في قرية بردلة في الأغوار الشمالية. وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس، معتز بشارات، إن عددا من المستوطنين اقتلعوا وأتلفوا كميات كبيرة من محصول الخيار، على مساحة دونمين، مزروعين في بيوت بلاستيكية.