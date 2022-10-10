بأول أيام "عيد العرش": مستوطنون يقتحمون الأقصى وتضييقات على الفلسطينيين

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي فرضت تقييدات وتشديدات على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم، في أول أيام "عيد العرش".

وانتشرت شرطة الاحتلال وقوات التدخل السريع في ساحات الأقصى منذ الصباح الباكر، لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وتأتي هذه الاقتحامات، تلبيةً لدعوات أطلقتها "منظمات الهيكل" المزعوم لأنصارها وجمهور اليمين المتطرف لتنظيم أكبر اقتحام للمسجد، خلال أيام "عيد العرش".

وأفادت دائرة الأوقاف بالقدس، بأن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحمت الأقصى منذ الصباح، ونفذت جولات استفزازية في ساحاته، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال في ساحات الحرم.

وأوضحت الأوقاف أن المستوطنين تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، وخاصة في منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وأشارت إلى أن 216 مستوطنا اقتحموا المسجد بالفترة الصباحية من باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية وسط دعوات لتكثيف الاقتحامات.

مسيرة استفزازية للمستوطنين في القدس القديمة

نظم مئات المستوطنين، صباح اليوم الإثنين، مسيرة استفزازية في القدس القديمة.

وانطلقت المسيرة من باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى، وجابت الشوارع والأزقة، وحمل المستوطنون ما يسمى "القرابين النباتية" التي دعت "جماعات الهيكل" لإدخالها للأقصى خلال "عيد العُرش"، ورصدت مكافآت مالية لذلك.

فيما تولى جنود الاحتلال حماية المشاركين في المسيرة واستفزازاتهم، وسمحت لهم بأداء طقوس وإطلاق هتافات عنصرية.

تضييقات على الفلسطينيين بساحات الحرم والبلدة القديمة

إلى ذلك، فرضت شرطة الاحتلال قيودا وتشديدات على الأبواب، ودققت في هويات الفلسطينيين الوافدين للمسجد، واحتجزت هويات بعض الشبان عند بواباته الخارجية.

ومنعت قوات الاحتلال من بعض الشبان من أداء صلاة الضحى أمام المصلى القبلي في المسجد الأقصى، ودققت بهوياتهم الشخصية، وأجبرتهم على التوقف ومغادرة المكان.

ورغم تضييقات الاحتلال، إلا أن الشبان أدوا صلاة الضحى داخل ساحات المسجد، تزامنا مع بدء اقتحامات المستوطنين وتدنيسهم المكان.

وفرضت شرطة الاحتلال تشديدات على مداخل البلدة القديمة بالقدس وأزقتها، ونصبت الحواجز العسكرية، ورفعت حالة التأهب في المدينة المقدسة ومحيط الأقصى.

وكثف المقدسيون الدعوات للحشد والرباط الدائم في المسجد الأقصى، للتصدي لاقتحامات المستوطنين واستفزازاتهم خلال "عيد العرش".

"منظمات الهيكل" تدعو لأكبر اقتحام الثلاثاء

ودعت "منظمات الهيكل" عناصرها وجمهور المستوطنين إلى أكبر اقتحام للمسجد الأقصى، والاحتشاد بعائلاتهم وأطفالهم، وحددت ذروة اقتحاماتها لتكون يوم غد الثلاثاء.

وخصصت الجماعات المتطرفة منصات إلكترونية خاصة لبرنامج الاقتحامات في "عيد العرش"، الذي يستمر حتى 17 تشرين أول/ أكتوبر الحالي.

وحددت هدفها بالوصول إلى 5,000 مقتحم في يوم واحد الثلاثاء، وهذا رقم لم يصله أي اقتحام منذ احتلال المسجد الأقصى عام 1967.