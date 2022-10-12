توتر بالضفة وشعفاط: إضراب واعتقالات

شهدت مناطق مختلفة من الضفة الغربية ومخيم شعفاط منذ ساعات صباح اليوم الأربعاء، حالة من التوتر، في ظل الاقتحامات المتواصلة لقوات الاحتلال الإسرائيلي والاعتداء والتنكيل بالفلسطينيين، فيما عم الإضراب الشامل نابلس ومدارس مدينة القدس التزاما بقرار العصيان المدني الذي أصدره أهالي مخيم شعفاط، رفضا للحصار المفروض على المخيم وعناتا لليوم الخامس على التوالي.

وأغلق شبان شوارع بعض الأحياء والبلدات في مدينة القدس، والتزم الطلبة والعمال والموظفين بعدم الذهاب إلى المدارس والأعمال.

واندلعت فجر اليوم مواجهات في حي بئر أيوب في بلدة سلوان، وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع الحي.

وقام شبان صباح اليوم الأربعاء، بإغلاق الإطارات وإغلاق شوارع مخيم شعفاط.

إضراب وعصيان مدني في شعفاط

وتواصل سلطات الاحتلال فرض حصارها على مخيم شعفاط وعناتا، منذ مساء السبت الماضي، بإغلاق المداخل وتنفيذ اقتحامات على مدار الساعة للمنازل والمحلات التجارية، إضافة الى قمع وتنكيل بالسكان، واستهدافهم بالمياه العادمة والقنابل الغازية.

وحذر النشطاء واللجان في المنطقة، من نفاذ المواد التموينية الأساسية في حال استمرار الحصار على المنطقة ومنع الشركات من الدخول اليها لتسليم البضائع.

وفي ساعات الصباح الباكر، قام مسلحون فلسطينيون باستهداف "حاجز سالم العسكري" غرب مدينة جنين، بوابل كثيف من الرصاص، وانسحبوا من المكان، دون أن يبلغ الاحتلال عن إصابات أو أضرار بالموقع العسكري.

إضراب شامل في نابلس

وعم الإضراب الشامل اليوم الأربعاء، مدينة نابلس، تلبية لدعوة مجموعات "عرين الأسود".

وامتنعت المحال التجارية والمطاعم عن فتح أبوابها صباحا، فيما شهدت شوارع المدينة حركة ضعيفة للمركبات.

وكانت مجموعات "عرين الأسود" قد أعلنت أن يوم الأربعاء يوم نفير وإضراب عام واشتباك شامل في كل نقطة بالضفة تضامنا مع أهالي مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، والذين يواجهون الحصار وتضييق الاحتلال الإسرائيلي.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على حاجز صرة وأغلقت طريق تل، وطريق عصيرة الشمالية باتجاه الناقورة، ونصبت حواجز على مداخل سبسطية، وعلى مدخل بيت فوريك.

واقتحم جنود الاحتلال منازل على أطراف بلدة سبسطية واعتلوا الأسطح.

تعليق العمل بمحاكم الضفة والدوام في جامعة بير زيت

ولبت القوى الوطنية والإسلامية في القدس نداء الإضراب، الذي يشمل كل مناحي الحياة بما فيها المواصلات العامة، مهيبة بضرورة التظاهر عند حواجز الاحتلال رفضاً لحصار "شعفاط".

وفي السياق، علقت نقابة المحامين الفلسطينيين العمل أمام المحاكم والنيابات العامة كافة، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي الشامل، ورفضا للعقوبات الجماعية والحصار على المقدسيين في مخيم شعفاط.

واستجابت جامعة بيزريت لدعوات "عرين الأسود" للإضراب الشامل، بتعليق الدوام في الجامعة اليوم، داعيةً للتواجد في جميع ساحات الاشتباك مع الاحتلال.

اعتقال 10 فلسطينيين من الضفة

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال نفذت اقتحامات ومداهمات لمناطق مختلفة بالضفة الغربية، حيث تم اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

وذكر نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت 10 شبان من الضفة، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

واعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين من رام الله، وهم الأطفال جهاد عودة الحاج، ومحمود محمود أبو حشيش، وجميل محمد أبو حشيش، بالإضافة إلى عطالله بدر وجميعهم من بيت سيرا.

وشملت اعتقالات رام الله أحمد غالب زيدان، من كفر نعمة غرب المدينة.

ومن محافظة جنين اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر يوسف طاهر فشاشفة، وكرم فشافشة من جبع، ومحمد حافظ سعايدة من اليامون.