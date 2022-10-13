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الفصائل الفلسطينيّة توقّع اتفاق مصالحة في الجزائر

تاريخ النشر: 13/10/2022 - 15:32

الفصائل الفلسطينيّة توقّع اتفاق مصالحة في الجزائر
الرئيس الجزائري يحضر جلسات الحوار الفلسطيني، الأربعاء ("الأناضول")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

وقّعت الفصائل الفلسطينية، اليوم الخميس، على اتفاق للمصالحة في العاصمة الجزائرية.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، قوله إن الفصائل الفلسطينية "وقعت اليوم على اتفاق المصالحة برعاية جزائرية".

وأشار أبو يوسف إلى أن "مؤتمرا يعقد عند الساعة الخامسة بتوقيت الجزائر للإعلان الرسمي عن التوقيع".

وذكر أن "تعديلات جرت على المسودة الجزائرية، أبرزها حذف البند المخصص بشأن حكومة الوحدة".

وينصّ الإعلان على:

1- التأكيد على أهمية الوحدة الوطنية كأساس للصمود والتصدي ومقاومة الاحتلال لتحقيق الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني واعتماد لغة الحوار والتشاور لحل الخلافات على الساحة الفلسطينية، بهدف انضمام الكل الوطني إلى منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

2- تكريس مبدأ الشراكة السياسية بين مختلف القوى الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك عن طريق الانتخابات، وبما يسمح بمشاركة واسعة في الاستحقاقات الوطنية القادمة في الوطن والشتات.

3- اتخاذ الخطوات العملية لتحقيق المصالحة الوطنية عبر إنهاء الانقسام.

4- تعزيز وتطوير دور منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها، بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بجميع مكوناته ولا بديل عنه.

5- يتم انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج حيث ما أمكن، بنظام التمثيل النسبي الكامل وفق الصيغة المتفق عليها والقوانين المعتمدة بمشاركة جميع القوى الفلسطينية، خلال مدة أقصاها عام واحد من تاريخ التوقيع على هذا الإعلان.

وتعرب الجزائر عن استعدادها لاحتضان انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني الجديد، والذي لقي شكر وتقدير جميع الفصائل المشاركة في المؤتمر.

6- الإسراع بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية وفق القوانين المعتمدة في مدة أقصاها عام من تاريخ التوقيع.

7- توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتجنيد الطاقات والموارد المتاحة الضرورية لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار ودعم البنية التحتية والاجتماعية للشعب الفلسطيني بما يدعم صموده في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

8- تفعيل آلية للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية ومتابعة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية والشراكة السياسية الوطنية.

9- يتولى فريق عمل جزائري عربي الإشراف والمتابعة لتنفيذ بنود هذا الاتفاق بالتعاون مع الجانب الفلسطيني وتدير الجزائر عمل الفريق.

وانطلق في الجزائر، أول من أمس الثلاثاء، اجتماع الحوار الفلسطيني الشامل للمصالحة، بمشاركة 14 فصيلا.

وأعلن أمين عام حركة "المبادرة الفلسطينية"، مصطفى البرغوثي، مساء أمس الأربعاء، أن الفصائل الفلسطينية اتفقت على وثيقة الوفاق الوطني الجزائرية. وقال في بيان صحافي مقتضب، إن "الفصائل الفلسطينية أنهت حواراتها (في الجزائر) بنجاح واتفقت على وثيقة الوفاق الوطني الجزائرية".

بودكاست عرب 48

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