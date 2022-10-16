مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى واعتقالات بالضفة

اقتحم مئات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى صباح اليوم الأحد، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اعتقلت موظفا بدائرة الأوقاف وشنت اقتحامات واسعة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من الفلسطينيين.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن مئات المستوطنين اقتحموا الأقصى، على شكل مجموعات متتالية بمناسبة ما يسمى عيد "نزول التوراة" و"عيد العرش".

وأوضحت أن مئات المستوطنين اقتحموا المنطقة الغربية للأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية عند سوق القطانين، وباب الملك فيصل، وهم يحملون ما يسمونه "القرابين النباتية"، فيما أغلقت قوات الاحتلال سوق القطانين، لتأمين هذه الاقتحامات.

واعتقلت شرطة الاحتلال موظف الإعمار بدائرة الأوقاف محمود العتاتي، ومنعت الفلسطينيين من الدخول إلى ساحات المسجد الأقصى.

وعززت شرطة الاحتلال من انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، وتم التدقيق في البطاقات الشخصية والتضييق على الفلسطينيين الوافدين إلى المسجد.

وفرضت شرطة الاحتلال قيودا على أبواب المسجد ومحيط البلدة القديمة، ومنعت الفلسطينيين من التواجد فيه، واعتقلت عددً من المرابطين، لتسهيل اقتحامات المستوطنين.

وتأتي هذه الاقتحامات الواسعة للمسجد الأقصى في سابع أيام "عيد العرش"، استجابة لدعوات "منظمات الهيكل" المزعوم، لتكثيف الاقتحامات.

ومنذ بدء "عيد العرش" الإثنين الماضي، يشهد المسجد الأقصى ومحيطه تصعيدا لاقتحامات المستوطنين، حيث بلغ عدد المقتحمين منذ ذلك الحين 3500 مستوطن، وحاولوا تأدية طقوس دينية داخل باحاته وعلى أبوابه.

يأتي ذلك، فيما يفرض الاحتلال إغلاقا على الضفة الغربية وقطاع غزة، اعتبارا من عصر اليوم وحتى منتصف ليلة يوم الإثنين- الثلاثاء، بسبب عيد "نزول التوراة"، سابع أيام عيد العرش.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، 8 فلسطينيين بعد مداهمات نفذتها لمناطق متفرقة بالضفة.

وداهم جنود الاحتلال منطقة الحيلة بمدينة يطا قضاء الخليل، واعتقلوا هشام عبد ربه ونجله مراد من منزلهما، بالإضافة لاعتقال الشاب وسيم الجعبري من منزله في منطقة ضاحية البلدية.

ومن بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إسلام عادل حجازي، ووسام مروان شختور بعد اقتحامها شارع الصف بالمدينة.

وطالت الاعتقالات الشاب جمعة حكم الخراز من مدينة طوباس، بعد اقتحام منزل عائلته في المدينة.