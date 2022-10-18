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وفد قيادي من "حماس" يزور دمشق الأربعاء

تاريخ النشر: 18/10/2022 - 19:10

وفد قيادي من "حماس" يزور دمشق الأربعاء
خليل الحية (الأول من اليمين) إلى جانب هنية (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس، الثلاثاء، أن وفدا قياديا منها سيزور العاصمة السورية، دمشق، يوم غد الأربعاء.

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، إن الوفد سيصل دمشق، الأربعاء، برئاسة رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية بالحركة، خليل الحية.

وأضاف قاسم أن "زيارة الوفد تأتي ضمن زيارة سيجريها عدد من وفود الفصائل إلى دمشق".

ولم يفصح قاسم عن طبيعة الملفات التي سيناقشها الوفد مع المسؤولين في النظام السوري.

وأعلنت حماس في 15 أيلول/ سبتمبر الماضي، أنها مستمرة في تطبيع علاقاتها مع النظام السوري.

وذكرت في بيان حينها، أن هذا القرار يصب في "خدمة الأمة وقضاياها العادلة، وفي القلب منها قضية فلسطين، لا سيما في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة".

وكانت حماس قد قطعت علاقتها مع دمشق عام 2012، دعما للثورة السورية.

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