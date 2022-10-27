الاحتلال يواصل حصار نابلس ويعتقل 45 فلسطينيا بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق أسفرت عن إصابات وعشرات حالات الاختناق، في وقت يواصل الاحتلال حصاره لنابلس للأسبوع الثالث.

وأفاد نادي الأسير بأن الاعتقالات بالضفة والقدس طالت 45 فلسطينيا، وذلك في أوسع اقتحامات ومداهمات طالت عشرات المنازل التي تم العبث بمحتوياتها، وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية.

وتركزت الاعتقالات بمحافظتي الخليل ورام الله، فمن محافظة الخليل لوحدها تم اعتقال 19 فلسطينيا غالبيتهم من بلدة بيت أمر، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

وأوضح نادي الأسير بأن نسبة عالية من المعتقلين هم من الفتية والأطفال.

ففي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال خلال عملية مداهمات واسعة في بلدة بيت أمر 19 فلسطينيا معظمهم من الفتية والشبان، واندلعت مواجهات في البلدة أدت إلى إصابة 3 شبان بالرصاص المطاطي، والعشرات بالاختناق.

وعرف من المعتقلين، الأسير المحرر أسيد أبو خضير من صوريف شمال الخليل، والفتى محمود ماهر تركمان، من الجفتلك شمال أريحا.

ومن بلدة بيت أمر، اعتقلت قوات الاحتلال مرشد محمد عوض، وأشرف علي صبارنة، و قاسم خالد العلامي، وشريف زهدي عوض، ومحمد زهدي عوض، ومحمد رفعت الصليبي، وقيس محمد أبو ماريا، وأبي يوسف أبو ماريا، ومجد زهير مقبل.

ومن محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال أحمد علان من بيتونيا، وأحمد أبو زايد، وعلي الدين البرغوثي، وشقيقه علاء الدين، وثائر البرغوثي، وجميعهم من عابود، وشادي الغليظ وشقيقه محمد من مخيم الجلزون.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال براء شلطف من عراق التايه، وسلطان اللوز من المدينة.

كما اعتقلت القوات أحمد أبو الهيجا من اليامون غرب جنين، فيما اعتقلت نضال نصري، وأدهم فراج من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال محمد بدوان من بدو، وأحمد الحداد من عناتا.

الاحتلال يواصل حصاره لنابلس للأسبوع الثالث

وتواصل قوات الاحتلال التضييق على الفلسطينيين في محافظة نابلس، لليوم السابع عشر على التوالي، من خلال إغلاق بعض الحواجز والطرقات.

وأغلقت تلك القوات، غالبية الحواجز الرئيسية والفرعية ومنعت الفلسطينيين أمام حركة المركبات من داخل نابلس إلى خارجها.

وتمنع قوات الاحتلال، حركة المركبات في الكثير من الأحيان عبر الحواجز والطرق المختلفة، وخاصة في قرى جنوب وشرق المحافظة.