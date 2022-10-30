اعتقالات بالضفة والاحتلال يواصل حصار نابلس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واقتحامات بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال عددا من الفلسطينيين، فيما واصلت قوات الاحتلال حصار مدينة نابلس للأسبوع الثالث على التوالي.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة بأعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وجيش الاحتلال.

وأغلقت قوات الاحتلال في ساعات متأخرة من الليل، حاجز زعترة وطريق حوارة الرئيسي جنوب نابلس، حيث يواصل الاحتلال حصار المدينة للأسبوع الثالث.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن قوات الاحتلال أغلقت حاجز زعترة وطريق حوارة من مفترق بلدة بيتا حتى حاجز حوارة العسكري، إضافة إلى إغلاق من مفترق مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس حتى مفترق جيت.

وأضاف أن المستوطنين ينتشرون بكثافة ويهاجمون مركبات المواطنين التي تمر على الشوارع والمفترقات جنوب نابلس، ما أدى إلى تحطيم زجاج وتضرر عدد من المركبات.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال شقيق الشهيد محمد كامل الجعبري، منفذ عملية "كريات أربع" بعد اقتحام منزل عائلته، في الخليل.

وأفاد نادي الأسير بأن قوة من جيش الاحتلال اعتقلت نبيل الجعبري، شقيق الشهيد محمد الجعبري عقب اقتحام منزله.

كما اعتقلت محمد مروان الكركي من البلدة القديمة في الخليل.

ومن محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الضابط بالأمن الوقائي محمود أبو حمزة، والأسير المحرر هادي غوانمة، من مخيم الجلزون بعد مداهمة منزليهما وإجراء أعمال التفتيش داخلها.

يأتي هذا، بعد قيام محمد كامل الجعبري بتنفيذ عملية إطلاق نار على مجموعة من المستوطنين ما أدى لاستشهاده بعد مقتل مستوطن وإصابة 5 آخرين، أحدهم إصابته خطيرة.