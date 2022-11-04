في محادثة مع بلينكن: عباس يطالب بإلزام إسرائيل التوقف عن جرائمها

طالب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، واشنطن بإلزام إسرائيل التوقف عن جرائمها بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا؛ وذلك خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مساء اليوم الجمعة.

وأطلع عباس بلينكن على الاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في المدن والقرى والمخيمات، من حصار وقتل وهدم منازل واستيطان، وعنف مستوطنين، وما تتعرض له مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية من انتهاكات.

وجدد الرئيس الفلسطيني مطالبته للإدارة الأميركية بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلية التوقف عن هذه الجرائم بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

من جهته، أكد وزير الخارجية الأميركي أن إدارته تبذل الجهود وتجري الاتصالات لتهدئة التصعيد الجاري حاليا.

واتفق الطرفان على استمرار الاتصالات في الفترة القادمة.