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اعتقالات بالضفة والقدس واشتباكات في بلاطة

تاريخ النشر: 07/11/2022 - 06:53

اعتقالات بالضفة والقدس واشتباكات في بلاطة
اقتحامات لمنازل الفلسطينيين بالضفة (جيش الاحتلال)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، حيث اعتقلت عددا من الشبان، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة في محيط مخيم بلاطة بين شبان وقوات الاحتلال دون أن توقع إصابات.

وأفاد نادي الأسير باعتقال قوات الاحتلال 10 شبان من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وداهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واقتحمت قوات كبيرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم مخيم بلاطة قضاء نابلس، وحاصرت منزلا قبل أن تقتحمه وتعتقل الشقيقين يوسف ووائل مشة، حيث شهد المخيم اشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال المقتحمة.

وفي محافظة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عامر ياسر بني عودة من منزله في بلدة طمون عقب اقتحامه وتفتيشه والعبث في محتوياته.

ومن محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال أحمد فايز جرادات، وعبد محمود جرادات، عقب اقتحام منزليهما في بلدة السيلة الحارثية.

واعتقلت قوات الاحتلال علاء باسم سلمي عقب اقتحام منزل عائلته في قلقيلية.

كما اعتقلت يزن عصافرة من منزل عائلته في بلدة بيت كاحل قضاء الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.

وبحسب مركز معلومات وادي حلوة، فإن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت الشاب إيهاب أبو سنينة بعد مداهمة منزل عائلته وتفتيشه، واعتدت عليه بالضرب قبل أن تعتقله.

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#الضفة الغربية
#القدس
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#اشتباكات
#الاحتلال
#مخيم بلاطة

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