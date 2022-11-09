مواجهات واعتقالات بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات لمناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق، فيما اعتقلت القوات عددا من الشبان.

وأفاد نادي الأسير باعتقال 12 فلسطينيا، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية وعمليات مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت المداهمات بمحافظات القدس والخليل ونابلس، خلالها تم مداهمة وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات طاهر التميمي من قرية النبي صالح غرب رام الله، بينما من محافظة بيت لحم، اعتقلت الشاب صلاح أبو سرحان من منزل عائلته في بلدة العبيدية.

ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال هيثم الجعبري، ومهند أبو رموز. بينما اعتقلت منتصر مجدوبة من طولكرم، وإسلام منصور من اللبن الشرقية قضاء نابلس.

وفي محافظة القدس، داهمت قوات الاحتلال بلدة بدو واعتقلت 3 شبان، هم: منتصر الشيخ، ومحمد أبو عيد، وعز منصور، فيما اعتقلت عدي مرار، ومحمود علي حمدان من بيت دقو.

وأصيب شاب برصاص جيش الاحتلال، خلال اقتحام قوات الاحتلال، قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وقال الناشط في مقاومة الاستيطان محمد التميمي، أن قوات الاحتلال اطلقت النار على شاب بينما كان أمام منزله، وأصيب في الفخذ، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال داهمت منزل الشهيد قصي التميمي الذي استشهد في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، واعتقلت ابن عمه الشاب طاهر فرح التميمي.