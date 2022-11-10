اعتقالات بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات لمناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من الشبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

وأفاد نادي الأسير باعتقال 13 شابا خلال مداهمات للاحتلال بالضفة والقدس، وتركزت الاقتحامات والمداهمات بمحافظات نابلس، والخليل، وقلقيلية، وبيت لحم، والقدس، حيث تم اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين من بيت لحم ونابلس، حيث داهمت قوات عسكرية منزل عائلة الجريح نور المشايخ، وقامت بالاعتداء على سكانه وسكان البناية في مخيم عايدة قضاء بيت لحم، قبل أن تعتقله وتقتاده إلى جهة مجهولة.

ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ليث يوسف الرجوب، وأدهم يوسف الرجوب، وصقر يوسف الرجوب، من بلدة دورا.

كما اعتقلت أنس محمود صبري، وأسامة محمود صبري، وأسامة أحمد صبري من مدينة قلقيلية، بينما اعتقلت علي صلاح سرور من بلدة نعلين غرب رام الله.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال عبد اللطيف أيمن أبو عمر، عقب اقتحام منزل عائلته في قرية برقة شمال غرب المحافظة.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال شابين خلال مواجهات اندلعت بالبلدة القديمة.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين نزار جابر، ونزار تفاحة، خلال مواجهات في حارة السعدية بالبلدة القديمة.

690 حالة اعتقال لدى الاحتلال في أكتوبر

اعتقلت قوات الاحتلال خلال شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي، 690 فلسطينيا، بينهم 119 طفلا و30 سيدة.

وقالت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى، إن حالات الاعتقال في القدس شكّلت النسبة الأعلى 343 حالة، تليها الخليل بـ 114، ورام الله بـ 60.

وأصدرت سلطات الاحتلال، في أكتوبر الماضي 219 أمر اعتقال إداري، منها 84 أمرا جديدا و135 أمر تجديد.

وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال نحو 4760 أسيرا، حتى نهاية أكتوبر 2022، بينهم 33 أسيرة، وقرابة الـ 160 طفلا، و820 معتقلا إداريا بينهم 3 أسيرات و4 أطفال، وفقا لبيان مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان.

وتؤكد المؤسسات أن شهر أكتوبر، من بين الأشهر التي شهد تصاعد في عمليات الاعتقال، رافق ذلك كثافة عالية من الجرائم والانتهاكات التي نفّذتها قوات الاحتلال بحقّ المعتقلين وعائلاتهم.