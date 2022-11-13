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"تنفيذية المنظمة" تناقش التعامل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة

تاريخ النشر: 13/11/2022 - 09:43

"تنفيذية المنظمة" تناقش التعامل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة
سيتم مناقشة كيفية إدارة العلاقة مع الحكومة الإسرائيلية المقبلة (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم الثلاثاء المقبل اجتماعا لها في مدينة رام الله الضفة الغربية، برئاسة الرئيس محمود عباس، حيث ستبحث كيفية التعامل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير فلسطينية، أحمد مجدلاني، اليوم الأحد، إن اللجنة ستعقد الثلاثاء اجتماعا لها برئاسة الرئيس عباس، تبحث خلاله التعامل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي سيشكلها نتنياهو وتضم العديد من العناصر المتطرفة.

وبين مجدلاني في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، أنه سيتم مناقشة كيفية إدارة العلاقة مع الحكومة الإسرائيلية المقبلة، التي يعبر تشكيلها عن تشجيع المجتمع الإسرائيلي للتطرف والعنصرية، وهو الأمر الذي يتطلب سياسة جديدة مختلفة للتعامل معها.

ولفت إلى أن الاجتماع سيناقش تبعات القرار الأممي الأخير بشأن احتلال الأراضي الفلسطينية، وإيجاد خطة عمل دبلوماسي وسياسي للتعامل مع الدول التي امتنعت عن التصويت تحت الضغوط الإسرائيلية والأميركية وتجنيدها للتصويت لصالح القرار أمام الجمعية العامة الشهر المقبل.

واعتبر مجدلاني أن القرار مكسب مهم بحاجة لمتابعة، ورغم أنه غير ملزم للاحتلال، إلا أنه سيمنح العديد من الدول والمنظمات لاستخدامه للتضييق على إسرائيل وشرعية الاحتلال للأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى أنه سيتم بحث قرارات القمة العربية والتحرك مع مختلف الدول لتطبيقها، ليكون هناك حاضنة للموقف الفلسطيني على مختلف المستويات.

ويتوقع أن يسلم الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، نتنياهو، اليوم الأحد، كتاب التكليف لتشكيل الحكومة الجديدة بعد أن فاز معسكره بـ64 مقعد من أصل 120 بانتخابات الكنيست التي أجريت في الأول من تشرين ثاني/نوفمبر الحالي.

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#منظمة التحرير الفلسطينية
#اللجنة التنفيذية
#الحكومة الإسرائيلية
#أحمد مجدلاني
#محمود عباس

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