إصابات بمواجهات مع الاحتلال بتقوع واعتداءات للمستوطنين بترقوميا

أصيب عشرات الفلسطينيين وطلبة المدارس بالاختناق، اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع الاحتلال بالقرب من مجمع المدارس ببلدة تقوع، فيما نفذت عصابات المستوطنين اعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم في بلدة ترقوميا قضاء الخليل.

وأفاد رئيس بلدية تقوع موسى الشاعر، بإصابة عشرات الفلسطينيين وطلبة المدارس بالاختناق، عقب إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت بالقرب من مجمع المدارس.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تتواجد باستمرار في محيط مجمع المدارس وتستفز الطلبة وتعرقل وصولهم للمدارس.

وفي محافظة الخليل، اعتدت مجموعة من المستوطنين بعد ظهر اليوم الإثنين، على منازل الفلسطينيين في منطقة الطيبة شرق بلدة ترقوميا.

وأكد الناشط في لجان مقاومة الجدار والاستيطان سليمان جعافرة، إن مستوطني مستوطنة "ادورا" المقامة على أراضي الفلسطينيين الخاصة، اعتدوا على منازل السكان في منطقة الطيبة ورشقوها بالحجارة.

يذكر أن الاحتلال هدم الأسبوع الماضي مسكنين من الصفيح في منطقة الطيبة، فيما ينفذ المستوطنون اعتداءات شبه يوميه بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم وأشجارهم، التي لا تبعد سوى عدة أمتار عن مستوطنة "ادورا"، بهدف دفعهم إلى الرحيل عن أراضيهم.

إلى ذلك، داهمت قوات الاحتلال محلات تجارية ومقاهي، قرب مدخلي بلدة يعبد وقرية كفيرت قضاء جنين.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدخلي يعبد وكفيرت، وداهمت عدة محلات، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة، كما نصبت حاجزا عسكريا جنوب جنين وعرقلة حركة وتنقل الفلسطينيين.