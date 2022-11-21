  2. فلسطينيات
  3. أخبار

إصابات بمواجهات مع الاحتلال بتقوع واعتداءات للمستوطنين بترقوميا

تاريخ النشر: 21/11/2022 - 14:49

إصابات بمواجهات مع الاحتلال بتقوع واعتداءات للمستوطنين بترقوميا
مواجهات مع الاحتلال قرب بيت لحم (gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أصيب عشرات الفلسطينيين وطلبة المدارس بالاختناق، اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع الاحتلال بالقرب من مجمع المدارس ببلدة تقوع، فيما نفذت عصابات المستوطنين اعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم في بلدة ترقوميا قضاء الخليل.

وأفاد رئيس بلدية تقوع موسى الشاعر، بإصابة عشرات الفلسطينيين وطلبة المدارس بالاختناق، عقب إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت بالقرب من مجمع المدارس.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تتواجد باستمرار في محيط مجمع المدارس وتستفز الطلبة وتعرقل وصولهم للمدارس.

وفي محافظة الخليل، اعتدت مجموعة من المستوطنين بعد ظهر اليوم الإثنين، على منازل الفلسطينيين في منطقة الطيبة شرق بلدة ترقوميا.

وأكد الناشط في لجان مقاومة الجدار والاستيطان سليمان جعافرة، إن مستوطني مستوطنة "ادورا" المقامة على أراضي الفلسطينيين الخاصة، اعتدوا على منازل السكان في منطقة الطيبة ورشقوها بالحجارة.

يذكر أن الاحتلال هدم الأسبوع الماضي مسكنين من الصفيح في منطقة الطيبة، فيما ينفذ المستوطنون اعتداءات شبه يوميه بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم وأشجارهم، التي لا تبعد سوى عدة أمتار عن مستوطنة "ادورا"، بهدف دفعهم إلى الرحيل عن أراضيهم.

إلى ذلك، داهمت قوات الاحتلال محلات تجارية ومقاهي، قرب مدخلي بلدة يعبد وقرية كفيرت قضاء جنين.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدخلي يعبد وكفيرت، وداهمت عدة محلات، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة، كما نصبت حاجزا عسكريا جنوب جنين وعرقلة حركة وتنقل الفلسطينيين.

بودكاست عرب 48

#الضفة الغربية
#تقوع
#ترقوميا
#الخليل
#مواجهات
#اختناق
#اعتداء
#مستوطنون

حوارات

حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"
حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"

2022-11-19

حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 
حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 

2022-11-12

حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي
حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي

2022-11-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الأسير زكريا الزبيدي يواجه ظروفا قاسية في العزل الانفرادي
الأسير زكريا الزبيدي يواجه ظروفا قاسية في العزل الانفرادي

2022-11-21

اشتية: إسرائيل تحضر لحرب على الفلسطينيين بقيادة المستوطنين
اشتية: إسرائيل تحضر لحرب على الفلسطينيين بقيادة المستوطنين

2022-11-21

وحدات القمع تنكل بأسرى بسجن النقب
وحدات القمع تنكل بأسرى بسجن النقب

2022-11-21

الأكثر قراءة

قطر: انطلاق المونديال الأول على أرض عربية

قطر: انطلاق المونديال الأول على أرض عربية

2022-11-20
الإكوادور تتخطى قطر في افتتاح المونديال

الإكوادور تتخطى قطر في افتتاح المونديال

2022-11-20
قطر تفتتح المونديال أمام الإكوادور: التشكيلة المتوقعة وأبرز أرقام المباراة

قطر تفتتح المونديال أمام الإكوادور: التشكيلة المتوقعة وأبرز أرقام المباراة

2022-11-20
ساعات على الانطلاق: أول مونديال في بلد عربي والشرق الأوسط

ساعات على الانطلاق: أول مونديال في بلد عربي والشرق الأوسط

2022-11-20
حالة الطقس: أجواء خريفية متقلبة حتى الخميس

حالة الطقس: أجواء خريفية متقلبة حتى الخميس

2022-11-20