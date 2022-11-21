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إصابة لاعبين فتية وجماهير جرّاء استهداف الاحتلال ملعب الخضر بقنابل الغاز

تاريخ النشر: 21/11/2022 - 19:09

إصابة لاعبين فتية وجماهير جرّاء استهداف الاحتلال ملعب الخضر بقنابل الغاز
الدخان المنبعث في الملعب بعيد إلقاء القنابل
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيب عدد من الفتية اللاعبين من فريقي شباب الخضر وإسلامي بيت لحم، والجمهور، والذين تبلغ أعمارهم 15 عاما، بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع صوب ملعب الخضر، جنوب بيت لحم، اليوم الإثنين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن المدير الإداري لملعب الخضر يوسف صايل، قوله إن "قوات الاحتلال اقتحمت الساحة الخارجية للملعب الواقع في محيط المدارس بالبلدة القديمة، وأطلقت قنابل الغاز صوب المدرجات وأرضية الملعب أثناء مباراة لدوري الفئات العمرية من مواليد 2007".

وأضاف أن المبارة "جمعت شباب الخضر وإسلامي بيت لحم"، وأدى اعتداء الاحتلال إلى "إصابة عدد من اللاعبين والجمهور بالاختناق".

يشار الى أن هذا الاعتداء ليس الأول من نوعه، بل تكرر سابقا أثناء إجراء مباريات وتدريبات لفرق مختلفة.

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