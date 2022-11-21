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برلين: إسقاط دعوى ضد الرئيس الفلسطيني بزعم "إنكار الهولوكوست"

تاريخ النشر: 21/11/2022 - 20:48

برلين: إسقاط دعوى ضد الرئيس الفلسطيني بزعم "إنكار الهولوكوست"
محمود عباس في برلين، آب الماضي (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أسقط المدعي العام لولاية برلين الألمانية، دعوى مرفوعة ضد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بدعوى "إنكاره الهولوكوست"، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم، الإثنين.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، في بيان، إن "المدعي العام لولاية برلين أسقط الدعوى المرفوعة ضد الرئيس محمود عباس بدعوى إنكار الهولوكوست".

وأضاف أن "المدعي العام قرر أن هدف الرئيس الوحيد كان تسليط الضوء على ما يعتبره جرائم يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق أبناء شعبه (الفلسطيني) وما يتعرض له من ظلم".

ولم تصدر إفادة رسمية ألمانية بشأن مصير الدعوى بحق عباس.

وفتحت الشرطة الألمانية، في آب/ أغسطس الماضي، تحقيقا بحق عباس على خلفية تصريح له شبه فيها ممارسات إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني بالمحرقة النازية.

وأثار تصريح عباس آنذاك، خلال مؤتمر صحافي في برلين مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، غضب واستياء الأخير والمسؤولين في إسرائيل.

وقال عباس حينها إنه "منذ عام 1947 ارتكبت إسرائيل 50 مجزرة 50 مذبحة.. 50 هولوكوست".

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#الهولوكوست
#وزارة الخارجية الفلسطينية
#محمود عباس

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