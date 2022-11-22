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اعتقالات بالضفة والقدس واشتباكات بجنين وبلاطة

تاريخ النشر: 22/11/2022 - 08:12

اعتقالات بالضفة والقدس واشتباكات بجنين وبلاطة
اقتحامات ليلية بالضفة (جيش الاحتلال)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات لمناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من الفلسطينيين، فيما بلغ عن اشتباكات مسلحة بين مجموعات من المقاومين وقوات الاحتلال في مخيم بلاطة وبلدة عنزا قضاء جنين.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال نفذت حملة اقتحامات لمناطق مختلفة بالضفة، حيث تركزت الاقتحامات في محافظات طولكرم، وجنين، ورام الله، والقدس، وبيت لحم، تم خلالها اعتقال 24 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وعبثت بمحتوياتها، وذلك بعد أن أخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية واحتجزتهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر خالد نوابيت، من بلدة برقا، وعنتر حامد، ومحمود حامد من بلدة سلواد، وقصي عيسى ربيع، وعدي عيسى ربيع من بلدة دير أبو مشعل قضاء رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة، حيث دارت اشتباكات مسلحة بين مجموعة من المسلحين وجنود الاحتلال الذين حاصروا منزلا، وقاموا باعتقال الفتى عمر القطاوي.

واعتقلت قوات الاحتلال شهريار البلعاوي، والأسير المحرر يوسف عزات أبو دية من مخيم الدهيشة، وصالح محمود شكارنة من بلدة نحالين قضاء بيت لحم.

وفي محافظة جنين دارت اشتباكات مسلحة في بلدة غنزا، حيث تم إطلاق النار تجاه قوات الجيش خلال اقتحام البلدة، فيما تم اعتقال الأسير المحرر عصام زياد أبو الهيجا من اليامون، والأسير المحرر أحمد براهمة من بلدة عنزا، وأحمد محمد زيود من السيلة الحارثية.

ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال سائد عبد سدر، ويوسف عدنان العيدة، فيما اندلعت مواجهات ليلية بعد اقتحام عشرات المستوطنين بحماية من جيش الاحتلال منطقة صافا في بلدة بيت أمر.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب الفلسطينيين ومنازلهم، ما تسبب بإصابة العشرات منهم بالاختناق وعولجوا ميدانيا.

ومن محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال يونس غازي عودة، وخليل فراس هيكل من بلدة عناتا، وخالد مراد مرعي من بلدة بلعا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فراس هيكل، وخليل فراس هيكل من بلدة عناتا، ومن القدس اعتقلت الفتى آدم منذر الرجبي، والفتى مالك الرجبي، حسين دار عيسى، ويزن رويضي، وأيوب رويضي، وحكم رويضي، حسب ما أفاد مركز معلومات وادي حلوة.

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