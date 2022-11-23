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اشتية: السفارة البريطانية لدى إسرائيل لن تُنقل إلى القدس

تاريخ النشر: 23/11/2022 - 18:37

اشتية: السفارة البريطانية لدى إسرائيل لن تُنقل إلى القدس
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن القنصل البريطاني العام في القدس، جددت التأكيد على أن بريطانيا لا تعزم نقل سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية ("وفا")، مساء اليوم، الأربعاء.

وأشارت الوكالة الفلسطينية إلى أن اشتية بحث مع القنصل البريطاني العام في القدس، ديان كورنر، آخر المستجدات والتطورات السياسية، ولفتت إلى أن اشتية اجتمع مع القنصل البريطاني، عبر تقنية الفيديو، في وقت سابق، اليوم.

وطالب اشتية "بريطانيا والمجتمع الدولي، بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق أبناء شعبنا من القتل والاعتقال والاقتحامات اليومية والتوسع الاستيطاني، وكافة الإجراءات الأحادية".

كما طالب بالضغط "للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل ووقف كافة الاقتطاعات الجائرة" من أموال المقاصة الفلسطينية التي تجبيها سلطات الاحتلال.

كما بحث اشتية مع كورنر "أهمية تعزيز التعاون المشترك مع بريطانيا، وعقد جلسات مشاورات سياسية واقتصادية بهدف دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام خاصة في قضايا التجارة والاقتصاد".

وكانت الحكومة البريطانية الجديدة، قد رفضت اقتراحا من رئيسة الوزراء السابقة، ليز تراس، بنقل سفارة المملكة المتحدة في إسرائيل من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، بعد أن كانت تراس قد أمرت بالنظر في احتمال نقل السفارة.

وقالت الناطقة باسم رئيس الوزراء، ريشي سوناك، في تصريحات سابقة للصحافيين، "لقد نظرنا في هذه المسألة في ظل الإدارة السابقة، ويمكنني أن أؤكد أنه لا توجد خطط لنقلها".

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#القنصل البريطاني
#ديان كورنر
#محمد اشتية
#السفارة البريطاية

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