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مستوطنون يعربدون بنابلس والاحتلال يهدم منزلا بالخضر

تاريخ النشر: 23/11/2022 - 11:48

مستوطنون يعربدون بنابلس والاحتلال يهدم منزلا بالخضر
تصاعد وتيرة الهدم بالضفة والقدس (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

جددت عصابات المستوطنين، اليوم الأربعاء، اعتداءاتها على الفلسطينيين في محافظة نابلس والعربدة على الطرقات المؤدية إلى نابلس، فيما هدمت جرافات تابعة لسلطات الاحتلال منزلا في بلدة الخضر، قضاء بيت لحم في الضفة الغربية.

ورافقت قوات الاحتلال جرافات إسرائيلية وأمنت لها الحماية، عقب اقتحام منطقة "باطن المعصي" في بلدة الخضر، وهدم منزل أحمد محمد صلاح.

وصرح رئيس بلدية الخضر إبراهيم موسى، بأن المنزل المستهدف تبلغ مساحته 100 متر مربع، وهدمه الاحتلال بزعم "عدم الترخيص".

وصعد الاحتلال، مؤخرا، من هجمته على بلدة الخضر، وهدم منشآت فلسطينية وأخطر بالهدم ووقف البناء في منشآت أخرى.

وتمنع سلطات الاحتلال البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة "ج" دون استصدار تراخيص التي تعد شبه مستحيل الحصول عليها.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا"، فإن سلطات الاحتلال هدمت خلال العام الجاري، نحو 708 منازل في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس.

مستوطنون يغلقون طرقا قرب نابلس

أغلق عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، مفارق طرق جنوب وغرب نابلس، وأحرقوا الإطارات المطاطية، ضمن سلسلة اعتداءاتهم المتواصلة بحق الفلسطينيين.

وأفادت مصادر فلسطينية أن عشرات المستوطنين أغلقوا مفترق دير شرف غربي نابلس، ومنعوا حركة تنقل مركبات الفلسطينيين بين نابلس وطولكرم، مشيرة إلى أن ذلك تم بوجود جنود الاحتلال.

وأضافت المصادر أن مستوطنين تجموا قبالة مفترق حوارة الشمالي، والقريب من مدخل مستوطنة "يتسهار" جنوب نابلس.

وأحرق المستوطنون الإطارات المطاطية بالقرب من مدرسة بورين الثانوية، والقريبة من الطريق الاستيطاني "يتسهار".

مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين في حوارة

هاجم مستوطنون، اليوم الأربعاء، مركبات الفلسطينيين بالحجارة على أطراف بلدة حوارة، قضاء نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن عددا من المستوطنين هاجموا مركبات الفلسطينيين بالحجارة، بالقرب من دوارة سلمان الفارسي، والطريق الواصل بين حوارة وقلقيلية، الأمر الذي أدى إلى تضرر عدد منها.

وأضاف دغلس، إن المستوطنين أحرقوا الإطارات المطاطية بالقرب من مدرسة بورين الثانوية، والقريبة من الطريق الاستيطاني "يتسهار".

يذكر أن اعتداءات المستوطنين، ارتفعت وتيرتها مؤخرا، وقد وثق مركز معلومات فلسطين "معطى" 3665 انتهاكا من قبل المستوطنين وجنود الاحتلال في الضفة الغربية، خلال تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

وبلغ عدد الأنشطة الاستيطانية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي 11 نشاطا، تنوعت ما بين مصادرة وتجريف أراض فلسطينية، وشق الطرق والمصادقة على بناء وحدات استيطانية.

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