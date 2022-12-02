  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى التحقيق في "مقتل ضحايا مدنيين بالضفة"

تاريخ النشر: 02/12/2022 - 23:54

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى التحقيق في "مقتل ضحايا مدنيين بالضفة"
قوات الاحتلال في حوارة، مساء الجمعة (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

دعا الاتحاد الأوروبي، مساء الجمعة، إلى التحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، التي أسفرت عن استشهاد 10 شبان خلال الأيام الثلاثة الماضية، وطالب بـ"ضمان المساءلة"، فيما أدانت الرئاسة الفلسطينية ورئاسة الوزراء وعدد من الفصائل، الإعدام الميداني الذي نفذه جندي في جيش الاحتلال بحق الشهيد عمار مفلح في حوارة.

وقال الاتحاد الأوروبي، في تغريدة نشرها مكتب القدس على "تويتر"، إن "القوات الإسرائيلية قتلت 10 فلسطينيين في آخر 72 ساعة فقط، فيما يبدو أنه استخدام مفرط للقوة المميتة". وأعرب الاتحاد عن "قلقه البالغ إزاء تصاعد مستوى العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية"، مشيرا إلى أن "عام 2022 هو الأكثر دموية منذ عام 2006".

وشدد الاتحاد الأوروبي على أن "استخدام القوة المميتة" يجب أن "يقتصر بشكل صارم على المواقف التي يوجد فيها تهديد خطير ووشيك للحياة"، كما شدد على ضرورة "التحقيق في الضحايا المدنيين وضمان المساءلة".

وفي وقت سابق، الجمعة، أثار الإعدام الميداني الذي نفذه جندي في جيش الاحتلال بحق الشاب عمار حمدي مفلح (22 عاما)، إدانات محلية ودولية واسعة، إذ وثق مقطع فيديو إطلاق الجندي النار الشهيد مفلح من مسافة صفر.

ويظهر مقطع فيديو للجريمة، التقطه أحد الفلسطينيين وتم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي، جنديا إسرائيليا وهو يتدافع بالأيدي مع الشهيد مفلح الذي حاول الإفلات منه، فيما قام الجندي بإطلاق النار من مسافة صفر تجاه مفلح.

وقالت الرئاسة الفلسطينية إن "إعدام الشاب عمار حمدي مفلح (22 عاما) بدم بارد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حوارة جنوبي نابلس، والتي وثقتها الكاميرات، جريمة بشعة ضمن سلسلة من الجرائم التي ترتكب يوميا بحق أبناء شعبنا".

وأضافت، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن "هذه الجرائم التي أصبحت سياسة رسمية للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، تستوجب التدخل العاجل لتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا الأعزل".

ولفتت إلى أن "استمرار الصمت الدولي هو الذي أوصل إلى ارتكاب مثل هكذا جرائم بدم بارد، وأن الاستمرار في سياسة الإفلات من العقاب وعدم المساءلة شجع تلك الحكومات على ارتكاب مزيد من الجرائم بحق شعبنا".

بدوره، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في بيان، إن "مشهد الإعدام الإجرامي في حوارة يعكس الإرهاب المنظم الذي يمارسه جنود الاحتلال، المدفوع من عقيدة تقوم على القتل، بإطلاق الرصاص على أبنائنا لقتلهم".

الشهيد عمار حمدي مفلح

وأضاف اشتية أن "شعور الجنود بعدم وجود عواقب لأفعالهم يشجعهم على تكرار جرائمهم". وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني من "التبعات الخطيرة لهذه الجرائم المروعة"، داعيا إلى "تدخل دولي فوري لإيقاف العدوان على شعبنا".

من جانبها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن "تتصاعد جرائم الاحتلال الصهيوني وآخرها هذه الجريمة البشعة في نابلس ستقابل بمزيدٍ من المقاومة والانتصار لدماء شعبنا وسيدفع العدو ثمن جرائمه". وأضاف المتحدث باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، في بيان، أن "الجريمة الصهيونية تعكس السلوك العدواني والفاشي للاحتلال وجيشه".

كما أعربت حركة "فتح"، عن إدانتها لجريمة إعدام الشاب، مشيرة إلى أن "تلك الجريمة تعبر عن سياسة حكومة الفاشيين الجديدة في إسرائيل". وأضافت الحركة في بيان لها، أن "هذه الجريمة لن تزيدنا إلى صمودا وإصرارا".

قوات الاحتلال تعتدي على المواطنين في حورة عقد إعدام مفلح (Getty Images)

من جهتها قالت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" في بيان، "ندين وبشدة جريمة إعدام شاب بدم بارد برصاص جندي إسرائيلي في نابلس وتركه ينزف دون إسعافه". وأضافت: "الرد على هذه الجريمة وغيرها من الجرائم لا يمكن أن تواجه إلا بالمقاومة وإدامة الاشتباك مع جيش الاحتلال في كافة المواقع والميادين".

وقالت "لجان المقاومة" في فلسطين في بيان لها، إن "دماء الشهداء لن تذهب سدى وستظل لعنة تلاحق القتلة الصهاينة في كل مكان وزمان". وأضافت أن "جرائم الإبادة اليومية التي يشنها كيان العدو الصهيوني ضد أبناء شعبنا العزل تأتي تنفيذا لقرارات القادة الصهاينة المجرمين بقتل وإطلاق النار على أبناء شعبنا بدون تمييز" .

بودكاست عرب 48

#الاتحاد الأوروبي
#جرائم الاحتلال
#الضفة الغربية
#عمار مفلح
#حوارة
#إعدام ميداني

حوارات

حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر
حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر

2022-11-26

حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"
حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"

2022-11-19

حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 
حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 

2022-11-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إرجاء ترحيل المحامي صلاح الحموري إلى فرنسا
إرجاء ترحيل المحامي صلاح الحموري إلى فرنسا

2022-12-02

شهيد برصاص الاحتلال في حوارة
شهيد برصاص الاحتلال في حوارة

2022-12-02

الاحتلال يعلن الخليل "منطقة عسكرية مغلقة" لمنع جولة منظمات حقوقية
الاحتلال يعلن الخليل "منطقة عسكرية مغلقة" لمنع جولة منظمات حقوقية

2022-12-02

الأكثر قراءة

مونديال قطر: ألمانيا تودّع البطولة رغم فوزها على كوستاريكا

مونديال قطر: ألمانيا تودّع البطولة رغم فوزها على كوستاريكا

2022-12-01
مونديال قطر: المغرب تحجز مقعدا للعرب في ثمن النهائي

مونديال قطر: المغرب تحجز مقعدا للعرب في ثمن النهائي

2022-12-01
شهيدان بنيران الاحتلال في مخيم جنين

شهيدان بنيران الاحتلال في مخيم جنين

2022-12-01
مشروع قانون إسرائيلي يصف السلطة الفلسطينية بأنها

مشروع قانون إسرائيلي يصف السلطة الفلسطينية بأنها "كيان معاد"

2022-12-01
مونديال قطر: اليابان تصنع مفاجأة مدوّية وتصطحب إسبانيا لثمن النهائي

مونديال قطر: اليابان تصنع مفاجأة مدوّية وتصطحب إسبانيا لثمن النهائي

2022-12-01