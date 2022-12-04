قوات الاحتلال تعتقل 7 شبان بالقدس والضفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، حملة اعتقالات لشبان فلسطينيين في القدس والضفة الغربية المحتلتين.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة العيسوية شمال شرقي مدينة القدس المحتلة، وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الله عبيد، بعد أن داهمت منزل ذويه في البلدة وفتشته.

وأضافت المصادر ذاتها، أن طواقم من بلدية الاحتلال اقتحمت البلدة وتجولت في شوارعها، تحت حماية شرطة الاحتلال.

واعتقل جنود الاحتلال، أسيرين محررين من بلدة دورا، جنوبي الخليل وهما؛ عامر توفيق أبو هليل (32 عاما)، والأسير المحرر بشير أحمد الدرابيع، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.

واعتقلت قوات الاحتلال مواطنين، من قرية المغير، شرقي رام الله، وأفادت مصادر محلية، بأن الشابين هما؛ محمد علاء حج محمد، وأحمد أبو نعيم، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما.

وفي نفس السياق، اعتقلت جيش الاحتلال، مواطنا من بلدة بيت فوريك شرقي نابلس، واستولت على مركبة في البلدة القديمة من المدينة.

وقالت مصادر أمنية لـ"وفا" إن "قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فوريك واعتقلت المواطن مصعب عبد اللطيف مليطات (37 عاما)، بعد أن داهمت منزله".

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة من نابلس وداهمت عدة منازل وفتشتها واستولت على مركبة قبل انسحابها.

واعتقلت قوات الاحتلال، شابا من بلدة بيت فجار، جنوبي بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد إبراهيم ديرية (18 عاما)، بعد أن داهمت منزل والده وفتشته.