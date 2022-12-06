مواجهات واعتقالات بالضفة وإطلاق نار تجاه قوات الاحتلال

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين فجر اليوم الثلاثاء، فيما اندلعت مواجهات ليلية في مناطق مختلفة بالضفة، في حين قام مقاومون بإطلاق النار تجاه قوة من جيش الاحتلال بين "غوش عتصيون" والخليل، دون وقوع إصابات، وسبق ذلك إطلاق نار تجاه مستوطنة "عوفرا"، المقامة على أراض للفلسطينيين من بلدة سلواد قضاء بيت لحم.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال شنت حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة تخللها اعتقال عددا من الفلسطينيين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال محمود ناجح النجار عقب اقتحام منزل عائلته في بلدة بورين قضاء نابلس، فيما اعتقلت عضو الهيئة الإدارية لمؤسسة إبداع شهاب مزهر من مخيم الدهيشة قضاء بيت لحم.

واقتحمت قوات كبيرة منازل العديد من الأسرى المحررين في بلدة عرابة جنوب جنين وهم مصطفى الشيباني، وأبو جاسر الشيباني، وطارق قعدان، ورامي لحلوح، وثابث المرداوي، وجعفر عز الدين، وأخضعت سكانها للتحقيق ميداني.

وشدد جيش الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، من إجراءات العسكرية في منطقة شمال وشمال شرق محافظة رام الله والبيرة، ونصب عدة حواجز وأعاق مرور وتنقل الفلسطينيين عبرها.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على الطريق الواصل بين بلدة بيتين شرقي المدينة والمنطقة الشمالية لمدينة البيرة، وقامت بتفتيش المركبات الفلسطينية والتدقيق بالبطاقات الشخصية للفلسطينيين.

وقام جيش الاحتلال بتفتيش المركبات الفلسطينية عبر حاجز آخر نصبه على دوار عين سينيا شمالي رام الله للخارجين من المدينة.

يأتي ذلك، فيما أطلق مسلحون، النار تجاه مستوطنة "عوفرا" المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة قرب بلدة سلواد.

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن "مسلحين فلسطينيون أطلقوا النار من سيارة مسرعة تجاه مستوطنة عوفرا شمال شرقي رام الله، دون وقوع إصابات".

وذكرت أن المركبة التي نفذت عملية إطلاق النار انسحبت باتجاه مدينة رام الله.

وأشارت إلى أن إطلاق النار "استهدف البوابة الخلفية لمستوطنة عوفرا". منوهة إلى أن قوات من جيش الاحتلال "بدأت تجري عمليات بحث وتمشط في المنطقة".

وأغلقت قوات الاحتلال مدخل بلدة سلواد، قرب مستوطنة "عوفرا"، ومنعت المركبات الفلسطينية من التنقل عبر "شارع رام الله نابلس" المحاذي للمستوطنة.

كما أغلقت قوات الاحتلال أغلق الشارع الرئيسي المحاذي لقرية اللبن الشرقي، جنوبي مدينة نابلس، واحتجزت عشرات المركبات الفلسطينية ومنعها من التنقل بين رام الله ونابلس.

وأغلقت قوات الاحتلال، حاجز "بيت إيل" العسكري، المدخل الشمالي لمدينة البيرة، عقب الإعلان عن وقوع عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "عوفرا".

وفي ذات السياق، أفاد مركز "معطى" بأن المقاومة الفلسطينية نفذت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 26 عملا مقاوما ضد أهداف إسرائيلية تتبع جيش الاحتلال والمستوطنين.

إلى ذلك، أصيب عدد من الفلسطينيين، بالاختناق، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظتي نابلس.

وتعاملت الطواقم الطبية مع 15 إصابة بقنابل الغاز والرصاص المطاطي، في مواجهات مع الاحتلال في قرية أوصرين نابلس.

وتتواصل المواجهات في أوصرين لليوم الرابع على التوالي، تنديدا بإعدام الشاب عمار مفلح في بلدة حوارة، وللمطالبة باسترداد جثمانه المحتجز لدى الاحتلال.