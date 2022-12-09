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رام الله: تشييع جثمان الشهيد الفتى ضياء الريماوي

تاريخ النشر: 09/12/2022 - 14:03

رام الله: تشييع جثمان الشهيد الفتى ضياء الريماوي
خلال تشييع جثمان الشهيد (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

شيع مئات الفلسطينيين وسط الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد الفتى ضياء الريماوي (16 عاما)، الذي أُعدم برصاص جيش الاحتلال الإسرائيليّ، مساء أمس الخميس.

وانطلق موكب تشييع جثمان ضياء الريماوي (16 عاما) من أمام مجمع فلسطين الطبي في رام الله، إلى منزل عائلته في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

خلال تشييع جثمان الشهيد (Getty Images)

ورفع المشيعون الأعلام الفلسطينية وأطلقوا هتافات منددة بـ"الانتهاكات" الإسرائيلية.

(Getty Images)

ومساء الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد الريماوي بعد إصابته برصاص الاحتلال في بلدة عابود القريبة من بلدته".

خلال تشييع جثمان الشهيد (Getty Images)

ومنذ أشهر تشهد الضفة الغربية تصعيدا ملحوظا، جراء اقتحامات واعتقالات يتفذها عناصر جيش الاحتلال، بالإضافة إلى استمرار اعتداءات المستوطنين.

(Getty Images)

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