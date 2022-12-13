اقتحامات واعتقالات: 4 عمليات مسلحة بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات لمناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من الفلسطينيين، فيما نفذت المقاومة، خلال الـ24 ساعة الماضية، 17 عملا مقاوما، بينها 4 عمليات إطلاق نار، ضد أهداف تابعة لجيش الاحتلال والمستوطنين.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اقتحمت عشرات المنازل بمناطق مختلفة بالضفة وعاثت بها خرابا، قبل أن تخضع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

وذكر نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت 21 فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال الطالب الجامعي براء غزال، ومحمد الجعبري من الخليل، بينما من بيت فجار في محافظة بيت لحم اعتقلت القوات زكي يوسف ديرية، ومحمد يوسف ديرية، وموسى يوسف ديرية، ويونس يوسف ديرية، وعماد محمد طقاطقة.

ومن محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر ماهر تحسين عابد من بلدة كفردان، ومحمد العبيدي من السيلة الحارثية كما اعتقلت عمار محمد بني عودة من بلدة طمون قرب طوباس، ومحمد زيدان، وأحمد أبو عادي من بلدة كفر نعمة غرب رام الله، والفتى عبد الرحمن عزات من مخيم عقبة جبر بأريحا، وأدهم رفيق شواهنة من كفر ثلث قرب قلقيلية.

واعتقلت قوات الاحتلال قتيبة راتب رفاعي من بلدة رمانة، وأحمد رضا أبو سلامة من بلدة فقوعة قضاء جنين، والأسير المحرر مثنى القواسمي من الخليل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عبد الرحمن علاء الجعبري من الخليل، وحامد سليم، وعبد الهادي شبيطة، ومحمود غناوي من عزون.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، 4 عمليات إطلاق نار، تفجير 3 عبوات ناسفة، إلقاء زجاجة حارقة، تصدي لاعتداءات المستوطنين، إلى جانب مواجهات متفرقة.

وقال "معطى" في بيان "وقعت اشتباكات متكررة وإطلاق نار وإلقاء عبوات ناسفة على قوات الاحتلال خلال اقتحام جنين، إضافة إلى إطلاق النار على حاجز الجلمة. كما أطلق مقاومون النار صوب جنود الاحتلال، المتمركزين عند حاجز بيت فوريك في نابلس".

وتركزت المواجهات في 8 مناطق بمحافظات الضفة الغربية، تخللها عمليات إلقاء حجارة صوب آليات وجنود الاحتلال.

وألقى الشبان زجاجات حارقة على مركبات المستوطنين، في قرية دير أبو مشعل قضاء رام الله.

واندلعت مواجهات مع جيش الاحتلال في بلدة أبو ديس شرقي مدينة القدس، وقرب مستوطنة "بيسغوت" المقامة على أراض فلسطينية تتبع لمدينة البيرة، إلى جانب مواجهات أخرى في جنين، ومردا قضاء سلفيت، وقرب الجدار الفاصل بطولكرم وقلقيلية، ومخيم العروب في الخليل.