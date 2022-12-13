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الخليل: مصرع امرأة في حادث سير ذاتيّ في دورا

تاريخ النشر: 13/12/2022 - 17:05

الخليل: مصرع امرأة في حادث سير ذاتيّ في دورا
من موقع الحادث
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

لقيت امرأة (26 عاما) من الخليل مصرعها، مساء اليوم الثلاثاء، جراء حادث سير ذاتي وقع على طريق طاروسة، جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، في بيان صحافي، أن مركبة غير قانونية انقلبت على طريق طاروسة بمدينة دورا جنوب الخليل، الأمر الذي أدى لإصابة مواطنة بجروح بالغة الخطورة نقلت إثرها إلى مستشفى دورا الحكومي، حيث أعلن الأطباء عن وفاتها لاحقا.

من موقع الحادث

وأضاف ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته.

وناشد المواطنين بضرورة عدم قيادة المركبات غير القانونية، لما تشكله من خطورة على حياتهم.

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#مصرع امرأة
#الخليل
#حادث طرق
#طاروسة
#دورا

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