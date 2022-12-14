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الاحتلال يغلق خطّ مياه يزوّد 1200 شخص في تجمّع نبع العوجا

تاريخ النشر: 14/12/2022 - 23:40

الاحتلال يغلق خطّ مياه يزوّد 1200 شخص في تجمّع نبع العوجا
خلال اعتداءات سابقة للاحتلال في الضفة ("وفا")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، خط المياه الوحيد الذي يغذي تجمع نبع العوجا شمال مدينة أريحا، باللحام بصفائح حديدية والردم بالحجارة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

واقتحمت قوات الاحتلال التجمع، وأغلقت خط المياه الوحيد الذي يزوّد نحو 1200 شخص بالمياه، عبر لحامه بالحديد وردمه بالحجارة، مما حرم العائلات من المياه الصالحة للشرب.

وقال المشرف على منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو، حسن مليحات، إن تجمع نبع العوجا من أكبر التجمعات البدوية في الضفة، ويتعرض ساكنوه إلى انتهاكات متكررة من قبل الاحتلال ومستوطنيه، بهدف سرقة المياه والسيطرة على الأرض، لصالح المشاريع الاستيطانية.

وهدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق الأربعاء، منشأة زراعية في قرية حوسان قضاء بيت لحم، فيما واصلت عصابات المستوطنين الاعتداءات على الفلسطينيين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، وتحديدا في منطقة نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة عين البلد في قرية حوسان، وهدمت منشأة زراعية لعائلة خليل عطية شوشة، بحجة عدم الترخيص.

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#نبع العوجا
#أريحا
#إغلاق خط مياه
#الضفة الغربية المحتلة
#الاحتلال الإسرائيلي
#استيطان

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