اعتقالات بالضفة واشتباكات مسلحة ببيت فوريك وبلاطة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات لمناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات ليلية في بعض المناطق، فيما اعتقلت القوات عددا من الشبان بعد أن اشتبكت مع مجموعة من المسلحين في مخيم بلاطة قرب نابلس.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت 19 شابا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

اشتباكات في بلاطة وبيت فوريك

في محافظة نابلس، اقتحمت قوات خاصة مخيم عسكر وحاصرت أحد المنازل، واعتقلت قوات الاحتلال ناصر خميس عبد الله وهشام عواد أحدهما من ذوي الاحتياجات الخاصة من داخل المنزل الذي حاصرته، وانسحبت وسط إطلاق نار تجاهها.

واندلع اشتباك مسلح شمال مخيم بلاطة أثناء انسحاب قوات الاحتلال من جهة شارع الزيوت.

وأفاد شهود عيان، بأن مجموعة من المسلحين أطلقت النار تجاه قوات الاحتلال على حاجز بيت فوريك.

واقتحمت قوات الاحتلال تقتحم أحد المنازل بسلفيت بالبلدة القديمة وفتشته وعاثت خرابا في محتوياته.

كما اعتقلت القوات كرم أبو شملة عقب اقتحام منزله في بلدة يعبد قضاء جنين.

وأفاد شهود عيان بأن مقاومين أطلقوا النار على مركبات وآليات الاحتلال خلال انسحابها من مخيم عسكر القديم، بمنقطة شمال مخيم بلاطة.

عملية عسكرية في بيت أمر

وأنهى جيش الاحتلال أنهى عملية عسكرية في بلدة بيت أمر شمالي المدينة، جنوب الضفة، استمرت 3 ساعات وتخللها اقتحام وتفتيش عشرات المنازل واعتقال 14 فلسطينيا.

وشارك في العملية العسكرية الإسرائيلية أكثر من 200 جندي من جيش الاحتلال، وحوالي 18 آلية عسكرية، وفجر الجنود خلالها أبواب بعض المنازل وأتلفوا ممتلكات وتحطموا أثاث وصادروا ملابس وصور شهداء.

ومن بين معتقلي بيت أمر طفلين وهما: مروان رشيد أحمد صبارنة وحميل عبد المهدي أبو عياش، بالإضافة للفتى وسيم نبيل بحر.

وطالت الاعتقالات أيضا، من بيت أمر، بلال عبد الرحمن عوض، والشقيقين مهند ومهدي مرشد عوض، وعمر صادم الصليبي، وحمزة وحيد أبو مارية، وعبد الله محمد أبو مارية، وخليل جمال أبو مارية، ومهند زهير العلامي، وعنان صدقي اخليل، ومحمد جاد الله الصليبي، ونضال حسني زعاقيق.

واعتدى جنود على الأسير المحرر حاتم أحمد صبارنة، من بيت أمر، خلال اقتحام منزله، بالضرب، ما أدى لكسر في قدمه نقل على إثره إلى المشفى لتلقي العلاج.

مواجهات ليلية في الضفة

وفي ساعات متأخرة من الليل، أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شمال الخليل، فيما اقتحمت قوات أخرى، مقر نادي أبناء القدس بالبلدة القديمة، وقمعت الشبان المتواجدين فيه.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال المتمركزة في البرج العسكري المقام على مدخل مخيم العروب، حيث أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب الفلسطينيين ومنازلهم.

وأصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق إثر إطلاق قنابل الغاز عليهم من جنود الاحتلال، حيث تم علاجهم ميدانيا.