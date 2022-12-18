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الاحتلال يعلن قراره بهدم منزل الشهيد الجعبري منفّذ عملية "كريات أربع"

تاريخ النشر: 18/12/2022 - 22:06

الاحتلال يعلن قراره بهدم منزل الشهيد الجعبري منفّذ عملية "كريات أربع"
الشهيد محمد الجعبري
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيليّ، مساء الأحد، قراره بهدم منزل الشهيد محمد الجعبري (35 عاما)، الذي استشهد في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

جاء ذلك في بيان مقتضب لجيش الاحتلال الإسرائيلي، نشره مساء الأحد.

وكان الجعبري قد استشهد بعد تعرضه لإطلاق نار ودهس، عقب تنفيذه عملية إطلاق نار في مستوطنة "كريات أربع" بالخليل، في التاسع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن، وإصابة خمسة آخرين، أحدهم بحالة صعبة.

وفي الثلاثين من من تشرين الأول/ أكتوبر، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت عينون قضاء الخليل، وداهمت منزل الشهيد الجعبري، ورسمت خرائط لتفجيره فيما بعد، وذلك قبل أن تعتقل شقيقه نبيل الجعبري.

من المكان الذي نُفذت فيه العملية

وأغلقت قوات الاحتلال حينها، مداخل مدينة الخليل كافة والطريق المؤدي إلى منزل منفذ عملية إطلاق النار في مستوطنة " كريات أربع"ـ فيم اعتدى مستوطنون على مركبات الفلسطينيين وممتلكاتهم في محيط المسجد الإبراهيمي وسط المدينة، بالتزامن مع ذلك.

بودكاست عرب 48

#بيت عينون
#الخليل
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