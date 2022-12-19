مصرع فاتن داود من قلقيلية في حادث طرق

لقيت فاتن سليمان داود (54 عاما) من مدينة قلقيلية في الضفة الغربية مصرعها، مساء أمس الأحد، في حادث طرق ذاتي.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، في بيان مقتضب "إن سيدة من مدينة قلقيلية توفيت متأثرةً بإصابتها الخطرة، جراء حادث سير ذاتي 'انقلاب مركبتها' في حي كفر سابا عند ساعات المساء".

ودعت الشرطة الفلسطينية المواطنين لتوخي الحيطة والحذر، حفظا وسلامةً للأرواح.

وفي السياق، طرأ ارتفاع في حوادث الطرق الضفة الغربية وتزايدت بشكل ملحوظ، إذ يلقى عشرات الفلسطينيين مصارعهم في كل عام ولا يفرق بين كبير أو صغير ولا بين رجل وامرأة، حيث أن السبب الرئيس لوقوع الحوادث عدم الالتزام بقوانين السير وعدم تنفيذها من قبل السائقين ولا سيما في الطرقات والشوارع الخارجية وارتكاب الأخطاء القاتلة كالتجاوز الخاطئ والسرعة الزائدة وغيرها من المخالفات المرورية، خاصة وأن هذه الطرقات واسعة وتفتح شهية السائق لارتكاب الأخطاء القاتلة، علاوة على أنها غير مجهزة بالمعايير المرورية الصحيحة وفقا للمعايير الدولية مما يساهم في ارتفاع عدد الحوادث فيها.

ودعت الشرطة الفلسطينية كافة السائقين للالتزام بالقوانين وضرورة أخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار واعتمادها نقطة تحول لديهم ودافع للالتزام بالسرعة المسموح بها قانونيا والمساهمة في تخفيض إحصائيات الحوادث.