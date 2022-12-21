بيت ساحور: وفاة طفل وإصابة أسرته بظروف "غامضة"

توفي الطفل فارس وسام بنورة، والذي يبلغ من العمر عامين، وأصيب أربعة من أفراد أسرته، اليوم لأربعاء، في ظروف "غامضة"، في مدينة بيت ساحور، شرق بيت لحم.

وذكر الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، أن "غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت إشارة حول وصول طفل متوفى إلى مستشفى بيت جالا، وعلى الفور تحركت قوة من الشرطة" إلى المكان.

وأفاد ارزيقات بأنه "تم إعلام النيابة العامة، التي قررت إحالة الجثمان لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية، والوقوف على أسباب الوفاة".

وأكد ارزيقات أنه "تم نقل عدد من أفراد أسرة الطفل للعلاج بمستشفيات الكاريتاس والجمعية العربية والحسين الحكومي".

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الطفل وأفراد أسرته أُصيبوا "بتسمم وتم نقلهم للمشفى".

وناشد "الجميع بضرورة توخي الدقة في نشر الأخبار، وعدم نشر الإشاعات، وأخذ المعلومة من مصادرها الرسمية".