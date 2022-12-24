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الجنائية الدولية تحيل ملف استشهاد أبو عاقلة إلى مجموعة المعلومات الخاصة بها

تاريخ النشر: 24/12/2022 - 19:35

الجنائية الدولية تحيل ملف استشهاد أبو عاقلة إلى مجموعة المعلومات الخاصة بها
(Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أحالت المحكمة الجنائية الدولية ملف الشكوى في استشهاد الصحافية، شيرين أبو عاقلة، إلى مجموعة المعلومات الخاصة بها، وإرسالها لموظفيها المعنيين لمزيد من المراجعة.

وأفادت نقابة الصحافيين في بيان اليوم، السبت، بأنها تلقت ردا من وحدة المعلومات والأدلة في مكتب النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية على الشكوى التي تقدم بها محامي النقابة والاتحاد الدولي للصحافيين وعائلة أبو عاقلة، والمركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، أكدت فيه أنها ستضيف المعلومات المقادمة إلى مجموعة المعلومات الخاصة بها، وإرسالها إلى الموظفين المعنيين لمزيد من المراجعة".

وأشارت وحدة المعلومات والأدلة في مكتب النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية، إلى أن "رسالة الرد هذه لا تعني أن مكتب المدعي العام قد اتخذ قرارا بشأن جوهر رسالتكم".

ورأت نقابة الصحافيين هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها غير كافية، وأن المطلوب الآن سرعة إجراءات التحقيق من قبل مكتب النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية من أجل محاسبة القتلة وتحقيق العدالة للزميلة أبو عاقلة.

وشددت على أنه "رغم غياب الزميلة أبو عاقلة لكن روحها وسيرتها ومسيرتها ستبقى حاضرة بيننا".

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#شيرين أبو عاقلة
#المحكمة الجنائية الدولية

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