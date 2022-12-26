الاحتلال يغرق عشرات المنازل بغزة

أغرقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، منازل ومساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية جنوب ووسط قطاع غزة بمياه الأمطار، جراء فتحها لعبارات المياه خلف الشرط الحدودي.

وقالت وزارة الحكم المحلي في بيان مقتضب، إن قوات الاحتلال فتحت عبارات مياه الأمطار شرق مدينتي خانيونس ودير البلح، أسفر عن إغراق عشرات المنازل ومئات الدونمات الزراعية.

وتكبد العديد من المزارعين خسائر مادية كبيرة وإلحاق أضرار مباشرة في أراضيهم، بعد فتح الاحتلال السدود المحاذية لقطاع غزة في أكثر من نقطة، مما فاقم من خطورة وصعوبة الوضع.

ومنذ الليلة الماضية يضرب منخفض جوي قطاع غزة والمناطق المحيطة، مصحوب بأمطار غزيرة وكتلة هوائية باردة، حيث تشهد الأجواء انخفاضًا ملموسًا على درجات الحرارة لتُصبح أقل من معدلها السنوي العام.

يذكر أن البنية التحتية التي دمّرها العدوان الإسرائيلي الأخير، لم يتم إعادة إعمارها بعد، إنما تم إجراء إصلاحات مؤقتة لها، الأمر الذي ينذر بفيضانات وانهيارات للطرقات.

وتواجه بلديات قطاع غزة ظروفا صعبة وتحديات كبيرة بفعل العدوان، وتواصل تقديم خدماتها للسكان.