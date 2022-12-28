قطاع غزة: مناورة عسكرية تحاكي التصدي لعدوان وأسر جنود

شاركت فصائل المقاومة في قطاع غزة، الأربعاء، بمناورة عسكرية أطلق عليها اسم "الركن الشديد 3"، والتي تحاكي التصدي للعدوان وأسر عدد من الجنود.

ونظمت المناورة الغرفة المشتركة التي تضم الأذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية باستثناء حركة "فتح"، وذلك في موقع عسكري يقع شمالي قطاع غزة.

وجاء في بيان للغرفة المشتركة "نفذت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية مساء اليوم، الأربعاء، مناورة الركن الشديد 3".

وأضاف "شارك بالمناورة نخبة من المقاتلين وتخللها استخدام للأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وهي جاءت لقياس سرعة استجابة قوات المقاومة لأي طارئ واختبار جهوزية المقاتلين للتعبئة والتصدي لعدوان".

وأشار البيان إلى أن المناورة جاءت تتويجا لفترة من التدريب المتقدم المشترك لنخبة من مقاتلي فصائل المقاومة، وقد تضمنت سيناريوهات تكتيكية مختلفة أبرزها عملية إغارة خلف خطوط العدو وتخللها أسر عدد من الجنود.

وختمت الغرفة المشتركة بيانها "نطمئن أسرانا الأبطال بأن المقاومة الفلسطينية ستظل تعمل ليل نهار حتى كسر القيد والعمل على حرية كل أسير يقبع داخل سجون العدو".

وفي كانون الأول/ديسمبر 2020، أطلقت الغرفة المشتركة لأول مرة مناورات عسكرية مشتركة لفصائل المقاومة تحت اسم "الركن الشديد".