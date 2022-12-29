224 شهيدا والاحتلال دمر1058 مبنى

استشهد 224 فلسطينيا خلال العام 2022، بالضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة المحاصر بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي التي صعدت من اعتداءاتها على الفلسطينيين وقامت بهدم أكثر من ألف مبنى بحجة البناء دون ترخيص.

وجاءت هذه الإحصاءات في تقرير صدر، اليوم الخميس، عن الجهاز المركزي للإحصاء، حيث استعرض من خلاله الاعتداءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه التي ما زالت متواصلة على السكان الفلسطينيين في كافة تجمعات سكنهم من الاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل والاعتداء على الفلسطينيين.

وأظهرت المعطيات أن سلطات الاحتلال قامت بهدم وتدمير 1058 مبنى في فلسطين (353 مبنى سكنيا و705 منشآت)، شملت 93 عملية هدم ذاتي يقع معظمها في محافظة القدس بواقع 88 عملية هدم ذاتي.

وتصدرت محافظة القدس مجمل عمليات الهدم بنسبة 29%، شملت هدم 128 مبنى سكنيا و176 منشأة، في الوقت الذي تقوم به دولة الاحتلال ببناء مئات الوحدات الاستيطانية، حيث يعيش فيها أكثر من 700 ألف مستوطن في 151 مستعمرة مقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية في نهاية عام 2021.

وبلغ عدد الشهداء خلال عام 2022 حتى تاريخ 26 كانون الأول/ ديسمبر، 224 شهيدا (53 شهيدا في قطاع غزة و171 شهيدا في الضفة الغربية)، وفق سجلات وزارة الصحة.

كما بلغ عدد الأسرى القابعين في سجون الاحتلال 4,700 أسير وذلك حتى نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، وفق بيانات هيئة شؤون الأسرى والمحررين، من بينهم 34 أسيرة، ونحو 150 قاصرا، و835 معتقلا إداريا بينهم ثلاث أسيرات، وأربعة أطفال.