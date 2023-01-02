مستوطنون يجرفون أراض بقصرة وتوغل بخان يونس

جرفت آليات تابعة للمستوطنين، اليوم الإثنين، مساحات واسعة من الأراضي في بلدة قصرة جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، فيما توغلت آليات عسكرية للاحتلال، في أراضي الفلسطينيين شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن آليات تابعة للمستوطنين جرفت مساحات من الأراضي المحاذية لمستوطنة "مجدوليم" المقامة على أراضي بلدة قصرة جنوب نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي قصرة هاني عودة، إن مستوطنين شرعوا منذ ساعات الليلة الماضية وفجر اليوم، بتجريف مساحات من أراضي البلدة بهدف التوسع لصالح مستوطنة "مجدوليم" المقامة على أراضي البلدة.

وأكد عودة أن الأرض تقع خارج حدود مستوطنة "مجدوليم"، لافتا إلى أن أعمال التجريف هدفها زراعة تلك المنطقة لصالح المستوطنين.

ونفذ المستوطنون 755 اعتداءً بالضفة منذ بداية العام 2022 وحتى 22 كانون أول/ ديسمبر الماضي، منها 594 اعتداء خلفت أضرارا في ممتلكات الفلسطينيين و161 أسفرت عن إصابات، وفق معطيات نشرها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.

في قطاع غزة، توغلت آليات عسكرية للاحتلال صباح اليوم الإثنين، في أراضي الفلسطينيين شرق خانيونس جنوب قطاع غزة المحاصر.

ووفقا لمصادر محلية، فإن سبع آليات إسرائيلية توغلت لمسافة محدودة في محيط "شراب العسل" بمنطقة الفخاري شرق خانيونس.

وتشهد المناطق الحدودية الشرقية للقطاع بين الحين والآخر توغلات للآليات، ما تسبب في حرمان المزارعين من استغلال تلك المنطقة ومحيطها في الزراعة.