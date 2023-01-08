مواجهات واعتقالات في الضفة

شهدت مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، مواجهات في بعض المناطق بين الشبان وقوات الاحتلال التي اعتقلت عددا من الفلسطينيين، فيما صعدت القوات من عمليات مداهمة المنازل واقتحامها والعبث بمحتوياتها.

وأفاد نادي الأسير باعتقال قوات الاحتلال عددا من الشبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية، بينما تم إخضاع العشرات لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات واقتحام منازلهم والعبث بمحتوياتها.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال مدينة نابلس، كما اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة الخليل، حيث داهمت القوات عشرات المنازل وأجرت بها تفتيشات واسعة.

يأتي ذلك، فيما تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، لتسجل 15 عملا مقاوما، منها 6 عمليات إطلاق نار، وحرق زجاجتين حارقتين، إضافة إلى حرق نقطة عسكرية، وعملية تصدي للمستوطنين، واندلاع المواجهات مع الاحتلال في 5 نقاط.

واندلعت مواجهات مع الاحتلال في بلدة سلوان، وفي بلدة المغير برام الله، فيما أطلق مسلحون النار تجاه حاجز الجلمة وجنين وحاجز "دوتان" العسكري ومستوطنة "جانيم".

وفي نابلس، استهدف المسلحون حاجز بيت فوريك بالرصاص، فيما استهدفوا بالزجاجات نقطة عسكرية في حوارة.

وأضرم الشبان النيران بنقطة مراقبة لجيش الاحتلال في بلدة حوارة، وأظهر مقطع فيديو، تناقله نشطاء فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، النيران وهي مشتعلة في النقطة العسكرية.

أما في قلقيلية، فقد اندلعت مواجهات في كفر قدوم وحي النقار والمدخل الجنوبي ومستوطنة كدوميم، وفي مخيم عقبة جبر في أريحا.

واندلعت مواجهات في مخيم العروب ومسافر يطا، في مدينة الخليل، وتصدى الفلسطينيون لاعتداءات المستوطنين بالمدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت 4 شبان في يطا وهم: هاني محمد ياسر شحدة طه وشريف دنديس وعلاء مسودة وحمزة أبو تركي، بحجة دخولهم منطقة عسكرية مغلقة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، شابين شقيقين من مدينة الخليل.

وبحسب نادي الأسير، فإن تلك القوات اعتقلت الشقيقين، فايز، وفراس عدنان الناظر، بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

فيما زعم جيش الاحتلال أنه اعتقل مطلوبا من الخليل يشتبه بوقوفه خلف عملية إطلاق نار.

أما فيما يتعلق بالعمليات المسلحة، فشهدت الضفة اشتباكات وإطلاق نار على قوات الاحتلال في 4 أماكن مختلفة، هي جنين، وحاجز الجلمة العسكري، وحاجز "دوتان"، ومستوطنة "جانيم"، في محافظة جنين.