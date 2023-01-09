مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل 5 مقدسيين

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي داهمت عدة أحياء فلسطينية واعتقلت 5 مقدسيين، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال.

وأفادت دائرة الأوقاف بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، على شكل مجموعات، حيث تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، ونفذوا جولات استفزازية، تركزت في الجزء الشرقي منه، وأدوا طقوسا تلمودية في ساحاته، وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة تحت حراسة شرطة الاحتلال.

وقامت شرطة الاحتلال يرافقها موظف من دائرة ما تسمى بسلطة الآثار الإسرائيلية، بتصوير غرف حراس المسجد الأقصى، وأعمدة المصليات في المسجد، خلال اقتحام المستوطنين.

وواصلت شرطة الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين للأقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية، بالإضافة إلى استمرار إبعاد العشرات منهم عن المسجد لفترات متفاوتة.

الاحتلال يعتقل 5 مقدسيين

اعتقلت شرطة الاحتلال فجر اليوم الإثنين، خمسة شبان من مناطق من محافظة القدس، بحسب ما أفاد مركز معلومات وادي حلوة.

واقتحمت قوات الاحتلال برفقة وحدة "المستعربين" بلدة العيسوية ونفذت حملة اعتقالات طالت ثلاثة شبان بعد مداهمة منازلهم، فيما اختطف المستعربون الشاب عبد الله عبيد.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحام بلدة العيسوية، أطلقت خلالها المياه العادمة على الشبان.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، واعتقلت الشاب أيهم حلبية، كما سلمت الشاب محمد ربيع استدعاء للتحقيق معه الثلاثاء.